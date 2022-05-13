الوداد يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وينتظر الفائز من الأهلي ووفاق سطيف

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي في إياب قبل النهائي اليوم الجمعة وفوزه 4-2 في النتيجة الإجمالية.
تقدم بترو أتلتيكو بعد 21 دقيقة بعد هدف من جليسون.
لكن أمين فرحان تعادل للوداد بعدها بسبع دقائق بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
💪عودة سريعة للوداد 🇲🇦#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFCL pic.twitter.com/1jGhidVr8J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2022
وسيلتقي الوداد مع المتأهل من مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب في اخر موسمين ووفاق سطيف الجزائري في إياب المباراة الثانية لقبل النهائي غدا السبت في الجزائر.
وفاز الأهلي 4-صفر في مباراة الذهاب 4-صفر في القاهرة يوم السبت الماضي.