الوداد يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وينتظر الفائز من الأهلي ووفاق سطيف

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي في إياب قبل النهائي اليوم الجمعة وفوزه 4-2 في النتيجة الإجمالية.

تقدم بترو أتلتيكو بعد 21 دقيقة بعد هدف من جليسون.

لكن أمين فرحان تعادل للوداد بعدها بسبع دقائق بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وسيلتقي الوداد مع المتأهل من مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب في اخر موسمين ووفاق سطيف الجزائري في إياب المباراة الثانية لقبل النهائي غدا السبت في الجزائر.

وفاز الأهلي 4-صفر في مباراة الذهاب 4-صفر في القاهرة يوم السبت الماضي.