تسريب لمسؤول بالترجي يكشف عن تحكم ناديه في تعينات الحكام بالكاف (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مصور لوسام خواجة مسؤول في كرة اليد بنادي الترجي التونسي يتحدث فيه عن تأثير ناديه على قرارات لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) بما يخدم مصالح ناديه.

وانتشر الفيديو في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو أن خواجة الذي كان يتحدث أثناء تناول النرجيلة ويضحك أثناء سرد الوقائع الخاصة بالحكام في الكاف.

وحسب التسجيل المصور قال خواجة لبعض أصدقائه، لا يظهرون في الفيديو، إنه ناديه يتحكم في لجنة الحكام داخل ”الكاف“، بمساعدة طارق البوشماوي عضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا والكاف، قائلاً ”المغاربة ظنوا أنهم قضوا على الفساد في لجنة الحكام بتنحية البوشماوي من رئاستها.. لكن كنا نتوصل بلائحة الحكام لاختيار من يقود مباراة الذهاب ومن يحكم في الإياب“.

وأضاف ”الترجي كان يقضي الأمر في مباريات الذهاب، باختيار حكام يحابوننا حتى في إعلان خروج الكرة من الملعب لصالحنا.. فنختار الجنوب إفريقي النزيه والغني (فيكتور جوميز)، الذي لا تغريه أموال الخصوم، ليقود مباريات العودة“.

وأقر المتحدث نفسه بأن الأمور داخل الترجي تسير بالطريقة المذكورة، قائلاً “ إنها كرة القدم، إما تقبل بذلك أو ترفض“.

فيديو مسرب

فضيحة جديدة و كبرى ل #الترجي و شهادة من أحد المسؤولين ""وسام خواجة" على كيفية شراء ذمم الحكام و تورط

#طارق_بوشماوي و #رياض_بنور@caf_online_AR @fifacom_ar @CAFCLCC_fr pic.twitter.com/ecauhFCxpI — tarek ibnou ziyad (@70rMaghribi) May 12, 2022

جدير بالذكر أن عدد من مباريات وبطولات الترجي القارية شابها بعض الجدل التحكيمي ، آخرها نهائي دوري أبطال افريقيا 2019 أمام الوداد البيضاوي المغربي الذي أثار الكثير من الجدل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه الكاف أزمة بإعلان استضافة الدار البيضاء نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال افريقيا وذلك قبل خوض مباراتي إياب قبل النهائي واقتراب الوداد البيضاوي من بلوغ النهائي.

وأكد الكاف يوم الخميس تمسكه بإقامة النهائي ، ومن مباراة واحدة، رغم احتجاج الأهلي المصري.

وأعلن الاتحاد المصري للعبة في وقت سابق اليوم عن تقديم طلب للكاف لاستضافة نهائي دوري الأبطال هذا الشهر، معترضا على إسناد تنظيم المباراة النهائية للمغرب.

وتشير التوقعات إلى مواجهة بين الأهلي المصري حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في نهائي المسابقة يوم 30 مايو/ آيار بعد انتصارين كبيرين في ذهاب الدور قبل النهائي.

وتغلب الأهلي 4-صفر على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، بينما فاز الوداد خارج أرضه 3-1 على بترو أتلتيكو الأنغولي.

وبدأت الأزمة حين أعلن الكاف عن إقامة النهائي في المغرب، بعد مباراتي ذهاب قبل النهائي، ما أثار غضب الأهلي بداعي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والانحياز للوداد.