حقيقة مقتل الحكم بكاري جاساما

نفى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ما تردد عن تعرض الحكم الجامبي بكاري جاساما للقتل.

وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: ”مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي يؤكد لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري جاساما الحكم الجامبي على يد مشجعين في باريس“.

وأدار بكاري جاساما مباراة الجزائر والكاميرون الحاسمة للصعود لـ كأس العالم، والتي حسم من خلالها المنتخب الكاميروني التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 124.

وألغى جاساما هدفين لمنتخب الجزائر وقتها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

مصدر مسئول بالاتحاد الافريقي يؤكد لا صحه علي الاطلاق لمقتل بكارى جاساما الحكم الجامبي علي يد مشجعين في باريس — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 2, 2022

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الخميس، تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد الحكم الجامبي.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري أنّه ”سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق المنتخب الوطني، ”في إشارة إلى التقدم بطلب لإعادة المواجهة في ”ظروف مريحة وقانونية“.

كما طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم ”بتسليط الضوء على التحكيم الذي قتل أحلام الجماهير الجزائرية“.

وتأهلت 5 منتخبات أفريقية لكأس العالم، هي: الكاميرون والسنغال وتونس والمغرب وغانا.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتلعب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وستكون الأخيرة بمشاركة 32 فريقا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026.

وتأهل 29 منتخبا إلى كأس العالم 2022 مع تبقي ثلاثة مقاعد ستحسم في يونيو المقبل.

يتبقى 3 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن، 1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق الأمريكي الشمالي والأقيانوسي، الأمريكي الجنوبي والآسيوي.

البطاقة المتبقية من الملحق الأوروبي ستجمع ويلز مع الفائز من أوكرانيا واسكتلندا والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

ويلعب منتخب بيرو خامس أمريكا الجنوبية مع الفائز من الملحق الآسيوي والذي سيجمع أستراليا مع الإمارات يونيو المقبل.

وأخيرا، سيلعب خامس أمريكا الشمالية (كوستاريكا) مع نيوزيلندا في يونيو المقبل.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – الفائز من اسكتلندا/أوكرانيا وويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – الفائز من الإمارات/أستراليا وبيرو – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – الفائز من كوستاريكا/نيوزيلندا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية