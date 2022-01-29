التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب تونس اختبارا صعبا أمام منافسه بوركينا فاسو مساء اليوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وتنطلق منافسات دور الثمانية بمواجهة بين منتخبي الكاميرون وغامبيا قبل الصدام المثير بين بوركينا فاسو وتونس.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة بوركينا فاسو ضد تونس في كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت تونس على ملعب (رومدي أدجيا).

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب تونس إلى ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة عقب الخسارة أمام مالي بنتيجة 0/1 والفوز على موريتانيا بنتيجة 4/0 ثم الخسارة أمام غامبيا بنتيجة 0/1.

وصعد نسور قرطاج على حساب منتخب نيجيريا في دور الستة عشر بعد الفوز بنتيجة 1/0.

وصعد منتخب بوركينا فاسو بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى عقب الخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 1/2 ثم الفوز على كاب فيردي بنتيجة 2/1 والتعادل مع إثيوبيا بنتيجة 1/1.

وتخطى منتخب الخيول البوركينية عقبة الغابون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1/1 في دور الستة عشر.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان 4 مرات ولم يستطع منتخب تونس تحقيق الفوز خلال أي مواجهة بينما تفوق منتخب بوركينا فاسو مرتين وتعادلا مرتين.

تقابل المنتخبان لأول مرة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998 وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز منتخب بوركينا بركلات الترجيح بنتيجة 8/7.

وتجدد الموعد في تصفيات كأس العالم 2010 وفاز منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 في تونس ثم تعادلا دون أهداف في بوركينا فاسو كما أن اللقاء الأخير بين المنتخبين في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 انتهى بفوز بوركينا فاسو بنتيجة 2/0.

هدف يوسف المساكني في مرمى نيجيريا يمنحه رقمًا قياسيًا تاريخيًا (فيديو) https://t.co/aiM1LZtHt5 pic.twitter.com/queJeGH5qe — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

أسلحة تونس

يخوض منتخب تونس مواجهة بوركينا فاسو باحثا عن التأهل إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي.

وتلقى منتخب تونس خبرا سارا بتعافي مديره الفني منذر الكبير من فيروس كورونا وقيادته للمباراة كما أن أغلب العناصر بدأت التعافي من كورونا عدا منتصر الطالبي مدافع النسور.

وقال جلال القادري المدرب العام لمنتخب تونس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة لأن منتخب بوركينا فاسو قوي ومميز ولا يقل عن نيجيريا التي واجهها النسور في ثمن النهائي.

وأضاف: ”هذه البطولة خارج أي توقعات وبالتالي يجب التركيز واحترام جميع المنافسين وعلينا أن نتخطى آثار فيروس كورونا الذي ضرب عناصر المنتخب التونسي“.

ويعتمد منتخب تونس في تشكيلته ضد بوركينا فاسو على حارس المرمى بشير سعيد، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد دراجر وبلال العيفة وديلان برون وأسامة الحدادي.

ويقود خط الوسط عيسى العيدوني وأنيس بن سليمان وإلياس السخيري، بينما يقود ثلاثي خط الهجوم وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

أوراق بوركينا فاسو

يتسلح منتخب بوركينا فاسو بتاريخه المميز ضد التوانسة لتكرار سيناريو التفوق الذي حدث في ربع نهائي نسختي 1998 و2017.

وقال المدرب كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه لا مجال للتركيز على التاريخ فالمباريات السابقة باتت جزءاً من الماضي.

وأوضح أن فريقه سيلعب بكل قوة من أجل عدم استقبال هدف كما أنه سيلعب لهز شباك منتخب تونس.

ويعتمد منتخب بوركينا فاسو على تشكيلة تضم حارس المرمى هيرفي كوفي، وأمامه رباعي الدفاع سومايلا واتارا وإدموند تايسوبا وعيسى كابوري وستيف ياجو.

ويقود خط الوسط إبراهيم توريه وأداما جويرا وأمامهما غوستافو سانغاري مع الثنائي دانجو واتارا وبيرتراند تراوري، مع المهاجم محمد كوناتي.

وقال أنيس بوجلبان نجم منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن التفوق التاريخي لمنتخب بوركينا فاسو لا يمثل أي حاجز نفسي أمام نسور قرطاج بل يعطيهم الدافع لتقديم مستويات أفضل وتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن المنتخب التونسي أصبح شبه مكتمل الصفوف كما أن منتخب بوركينا فاسو في حالة معنوية وفنية جيدة مؤكداً أن المباراة ستكون خارج التوقعات.