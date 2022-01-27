عبدالرزاق حمدالله يطلب تدخل سفارة المغرب في أزمته مع ناد سعودي "خارج المحاكم الرياضية"

يبدو أن الخلاف بين النصر السعودي ولاعبه المغربي السابق عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي دخل ساحات القضاء بعيدا عن كرة القدم.

إذ قال وليد الفراج في برنامجه ”أكشن مع وليد“ على قناة MBC أكشن اليوم الخميس إن المهاجم البالغ عمره 30 عاما أطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على شكوى ناد رياضي ضده في محكمة سعودية وذلك في قضية بعيدا عن الرياضة.

وأضاف الفراج خلال الحلقة أن حمد الله طلب تدخل سفارة المغرب في الرياض بسبب قضية من ناد سعودي خارج المحاكم الرياضية دون أن يحدد اسم النادي الذي رفع الدعوى القضائية ضده، لكن من سير الأحداث من المرجح أن يكون النصر.

وفسخ النصر عقده مع المهاجم المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دون الكشف عن أسباب هذا القرار.

وقال النصر في حسابه على تويتر آنذاك ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

حمدالله يطلب تدخل سفارة المغرب بسبب قضية من نادي سعودي خارج المحاكم الرياضية اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 27, 2022

حمدالله في خطاب للجنة الكفاءة المالية : يطالب #النصر برواتب ومكافآت اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 27, 2022

وابتعد حمد الله، الذي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، عن حسابات النصر وفقد موقعه في التشكيلة الأساسية لصالح البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم من غوانغو إيفرغراند الصيني وفينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون القادم من بشكيتاش التركي.

ويأتي تصاعد الخلاف بين حمد الله والنصر في الوقت الذي أعلن فيه النادي حصوله على شهادة الكفاءة المالية مما أثار غضب حمد الله ، نظرا لأنه لم يحصل على رواتب ومكافآت من ناديه السابق.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر حصوله على شهادة الكفاءة المالية ما سيمكنه من قيد صفقته الجديدة التي أبرمها خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال نادي النصر عبر تويتر: ”بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، نادي النصر يحصل رسميًا على شهادة الكفاءة المالية. تقدم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأستاذ مسلي آل معمر، باسمه ونيابة عن الأعضاء الذهبيين وجماهير النادي ومحبيه، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه الكبير الذي ساهم في استخراج شهادة الكفاءة المالية“.

وأرسل حمد الله خطابا إلى لجنة الكفاءة المالية يطالب فيه النصر برواتب ومكافآت لم يحصل عليه، وذلك في أول رد فعل رسمي منه على حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية.