مباراة الجزائر ضد المغرب.. مجيد بوقرة يريد الفوز بأي طريقة

يضع مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر أولوية واحدة أمام عينيه قبل مواجهة المغرب في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، هي الفوز بأي طريقة.

وقال بوقرة للصحفيين عبر مترجم اليوم الجمعة قبل يوم واحد من الصراع المرتقب على بطاقة الظهور في قبل النهائي: ”تنتظرنا قمة والجمهور ينتظر المباراة على أحر من الجمر“.

وأضاف: ”هذه القمة ستكون مثيرة جدا، ونحن نعلم أن هذه المباراة يجب علينا الفوز بها بأي طريقة.. ستكون مباراة قوية وممتعة ونحن نتحلى بتركيز كبير، واللاعبون مستعدون لخوض المباراة“.

ووصف كثيرون القمة بين البلدين الغريمين بالنهائي المبكر بالنظر إلى أداء المنتخبين في الدور الأول، حيث فاز المغرب بمبارياته الثلاث دون أن تهتز شباكه، بينما حصدت الجزائر سبع نقاط واستقبلت هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام مصر.

وقال بوقرة: ”ليس هناك أي ضغط علينا… نتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى ودون أي ضغط، ونحن فخورون بتمثيل الجزائر“.

وأضاف: ”الضغط طبيعي على الجانبين، وهناك ضغط من طرف المشجعين، لكن لدينا خبرة كبيرة في هذا الأمر، نحن مستعدون والفوز للأفضل وستلعب التفاصيل الصغيرة دورا بارزا في حسم المباراة“.

ولم يحسم بوقرة بشكل واضح موقف المهاجم بغداد بونجاح من المشاركة أمام المغرب، بعدما أصيب في كرة مشتركة أمام مصر، وبدا أنه فقد الذاكرة بشكل مؤقت، قبل أن يخرج بين الشوطين.

وقال مدرب الجزائر: ”هو الآن في صحة جيدة وهناك بروتوكول علينا اتباعه، وسنرى إذا كانت بوسعه المشاركة في المباريات التالية“.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في قبل النهائي ضد قطر صاحبة الأرض أو الإمارات.

وفي آخر 5 مباريات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية فاز منتخب المغرب 4 مرات، مقابل فوز وحيد للجزائر.

وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وسيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

وسيحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى 16.