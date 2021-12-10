مباراة الجزائر ضد المغرب.. مجيد بوقرة يريد الفوز بأي طريقة

يضع مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر أولوية واحدة أمام عينيه قبل مواجهة المغرب في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، هي الفوز بأي طريقة.
وقال بوقرة للصحفيين عبر مترجم اليوم الجمعة قبل يوم واحد من الصراع المرتقب على بطاقة الظهور في قبل النهائي: ”تنتظرنا قمة والجمهور ينتظر المباراة على أحر من الجمر“.
🥁 مواجهات ربع نهائي #كاس_العرب_FIFA
ما هي المواجهة الأبرز برأيكم؟
#كأس_العرب_2021 | #مونديال_العرب | #كأس_العرب | #إرم_سبورت | #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/CiibHQi7p0
— إرم سبورت (@EremSports) December 8, 2021
وأضاف: ”هذه القمة ستكون مثيرة جدا، ونحن نعلم أن هذه المباراة يجب علينا الفوز بها بأي طريقة.. ستكون مباراة قوية وممتعة ونحن نتحلى بتركيز كبير، واللاعبون مستعدون لخوض المباراة“.
ووصف كثيرون القمة بين البلدين الغريمين بالنهائي المبكر بالنظر إلى أداء المنتخبين في الدور الأول، حيث فاز المغرب بمبارياته الثلاث دون أن تهتز شباكه، بينما حصدت الجزائر سبع نقاط واستقبلت هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام مصر.
وقال بوقرة: ”ليس هناك أي ضغط علينا… نتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى ودون أي ضغط، ونحن فخورون بتمثيل الجزائر“.
وأضاف: ”الضغط طبيعي على الجانبين، وهناك ضغط من طرف المشجعين، لكن لدينا خبرة كبيرة في هذا الأمر، نحن مستعدون والفوز للأفضل وستلعب التفاصيل الصغيرة دورا بارزا في حسم المباراة“.
مدرب منتخب #الجزائر:
«خسرنا بقاعدة اللعب النظيف و الحكم كان قاسيا في إشهار البطاقات للاعبينا».#كاس_العرب_FIFA | #مونديال_العرب | #كأس_العرب | #إرم_سبورت | #الجزائر_مصر | #مصر_الجزاير | #عصام_الشوالي#FIFArabCup | #ArabCup2021pic.twitter.com/olre7EQqoA
— إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021
ولم يحسم بوقرة بشكل واضح موقف المهاجم بغداد بونجاح من المشاركة أمام المغرب، بعدما أصيب في كرة مشتركة أمام مصر، وبدا أنه فقد الذاكرة بشكل مؤقت، قبل أن يخرج بين الشوطين.
وقال مدرب الجزائر: ”هو الآن في صحة جيدة وهناك بروتوكول علينا اتباعه، وسنرى إذا كانت بوسعه المشاركة في المباريات التالية“.
وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في قبل النهائي ضد قطر صاحبة الأرض أو الإمارات.
وفي آخر 5 مباريات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية فاز منتخب المغرب 4 مرات، مقابل فوز وحيد للجزائر.
وصلنا إلى دور ربع النهائي 🏁👏
8 منتخبات
4 مباريات مثيرة
جرعة جديدة من المتعة في #كاس_العرب_FIFA #مونديال_العرب | #كأس_العرب | #إرم_سبورت | #الجزائر_مصر | #مصر_الجزاير | #عصام_الشوالي#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/YcyL7FypOv
— إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021
وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.
وسيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.
وسيحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى 16.