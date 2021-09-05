رسميا.. تأجيل مباراة غينيا والمغرب في تصفيات كأس العالم

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب ضمن تصفيات كأس العالم 2022 إلى وقت لاحق بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها غينيا حاليا.

وقال الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”بسبب الوضع السياسي والأمني المتقلب للغاية حاليا في غينيا والذي يراقبه الكاف والاتحاد الدولي (الفيفا) عن كثب.

”ومن أجل ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة ، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022 ، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري يوم الإثنين 6 سبتمبر، سيتم إعلان الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق“.

وقال جنود في غينيا يقومون بانتفاضة في العاصمة كوناكري في بيان مقتضب أذيع على التلفزيون الرسمي إنهم أوقفوا العمل بالدستور وحلوا الحكومة.

وقال جندي لف علم غينيا حوله وأحاط به ثمانية جنود مسلحين آخرين إنهم يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية وسوف يعلنون عن تفاصيل في وقت لاحق.

واندلع إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري صباح الأحد وقالت مصادر عدة إن وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني وراء الاضطرابات.

ووصلت بعثة المغرب يوم الجمعة إلى كوناكري على متن طائرة خاصة وتدربت السبت وكان من المقرر أن تجري تدريبا جديدا الأحد لكن اللاعبين ما زالوا في الفندق البعيد عن إطلاق النار.

ويجري حاليا تأمين إعادة بعثة المنتخب المغربي إلى البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، حتى لا يتعرض أي فرد من أفراد البعثة لأي أذى.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه 2-صفر على ضيفه المنتخب السوداني متقدما بنقطتين على غينيا التي اكتفت بالتعادل 1-1 أمام غينيا بيساو.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب السودان نظيره القادم من غينيا بيساو يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة في تصفيات كأس العالم 2022.