حكيم زياش يرد بقوة على خليلودزيتش بعد استبعاده من تشكيلة منتخب المغرب

ردَّ الدولي المغربي حكيم زياش لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي على وحيد خليلودزيتش المدير الفني لأسود الأطلس بقوة بعد اتهامه ”برفض اللعب“ من المنتخب الوطني.

واستبعد زياش (28 عامًا) على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي، من التشكيلة التي أعلنها خليلودزيتش لمواجهة السودان في الرباط، يوم الخميس، ثم غينيا، يوم الإثنين المقبل، في كوناكري ضمن المجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ولم يقدم المدير الفني تفسيرًا في ذلك الوقت.

وقال خليلودزيتش في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي، إن لاعب تشيلسي كان سلوكه سيئًا، في يونيو/ حزيران، عندما ضمه من أجل مباراتين وديتين ضد غانا، وبوركينا فاسو.

النجم المغربي #حكيم_زياش، سجل ثلاثة أهداف في فوز #تشيلسي على بيتربوروه (6-1)مساء السبت، في افتتاح مشوار إعداد الفريق اللندني للموسم الجديد.#إرم_سبورت pic.twitter.com/95qVuBhr8S — إرم سبورت (@EremSports) July 17, 2021

وبعد استبعاد صانع ألعاب أياكس السابق من تشكيلة المغرب في مباراتي تصفيات كأس العالم ضد السودان وغينيا، اتهم خليلودزيتش أيضًا زياش بالقيام بـ“سلوك غير مقبول“، وافترض أنه تعرض لإصابة خلال مباراتيهما الودية، في يونيو/حزيران الماضي، مع غانا وبوركينا فاسو.

وهذه ليست أول مرة يدخل فيها زياش الهولندي المولد في خلاف مع مدرب. ورفض زياش اللعب للمنتخب المغربي بعد أن استبعده الفرنسي هيرفي رينارد من تشكيلة كأس الأمم الأفريقية 2017 بسبب سلوكه أيضًا.

وعاد إلى التشكيلة بعد غياب استمر لما يقرب من عام كامل بعد اجتماع لتنقية الأجواء مع المدرب في أمستردام واختير في التشكيلة المشاركة في كأس العالم 2018.

وشارك زياش لمدة 8 دقائق فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث حل بديلًا في فوز البلوز على آرسنال، في أغسطس/آب الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الكتف في مباراة كأس السوبر الأوروبي مع فياريال، مطلع الشهر الماضي.

وقال خليلودزيتش عن زياش: ”تصرفه في المباراتين الأخيرتين، خاصة الأخيرة، لم يكن سلوك لاعب منتخب وطني، وأحد قادة الفريق الذي يجب أن يقوم بدور إيجابي ويكون نموذجًا يحتذى به لزملائه. ووصل متأخرًا، ورفض التدريب، ولم يكن هناك جدوى من مناقشة الأمر بعد ذلك، وبالنسبة لي المنتخب الوطني فوق كل شيء“.

ويدعي خليلودزيتش أيضًا أن زياش تظاهر بالإصابة في محاولة لتجنب اللعب ضد غانا، ورفض الإحماء عندما طُلب منه المشاركة في الشوط الثاني كتعبير عن غضبه من المشاركة كبديل.

وأضاف المدير الفني البوسني البالغ من العمر 68 عامًا: ”لأول مرة حلال مسيرتي التدريبية، أرى سلوكًا يخيّب أملي، واللاعب رفض لعب مباراة ودية بداعي إصابته، وأجرى الطاقم الطبي له عدة فحوصات، وقال إنه يمكنه اللعب، ثم رفض بعد ذلك الإحماء في الشوط الثاني لأنه شعر بخيبة أمل لكونه سيشارك بديلًا، وبالنسبة لي هذا النوع من السلوك غير مقبول، ولا يمكنك الغش مع المنتخب الوطني، وأنت يجب أن تكون موجودًا بنسبة 100٪ أو لا تكون“.

لكن صحيفة ”ميرور“ البريطانية قالت إن زياش رد بتعليق شديد اللهجة على حسابه على إنستغرام، حيث كتب: ”في المرة المقبلة عندما تتحدث يجب أن تقول الحقيقة“. ونشر لاعب خط الوسط أيضًا رمزًا تعبيريًا للمهرج الذي سيؤجج -بلا شك- النار مع المدير الفني المخضرم، الذي تولى تدريب العديد من الأندية والمنتخبات عبر 3 قارات مختلفة خلال مسيرته التدريبية التي استمرت 29 عامًا.

وفاز المغرب 2-صفر على أرضه على السودان، يوم الخميس، ليضع نفسه في صدارة مجموعته، قبل مواجهة غينيا على أرضها، يوم الإثنين المقبل، وقد وصلت البعثة بالفعل إلى كوناكري.

وتمكن المدير الفني الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي من الإبقاء على الدولي المغربي في ستامفورد بريدج خلال الصيف رغم اقترابه من الانتقال إلى ميلان.