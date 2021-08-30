رئيس نادي الوداد المغربي يكشف حقيقة رحيل وليد الكرتي إلى الدوري المصري

نفى سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، ما تردد عن انتقال وليد الكرتي، صانع ألعاب الفريق، إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال الناصيري في تصريحات للقنوات الرياضية المغربية، يوم الإثنين، إن الأخبار التي تأتي من مصر بخصوص توقيع اللاعب وليد الكرتي لأحد ناديي الزمالك أو بيراميدز عارية من الصحة.

وأضاف: ”الوداد لا يمكنه التخلي عن لاعبه ما لم يعثر له على بديل جيد“.

وتابع: ”الكرتي تلقى، بالفعل، عروضا ممتازة، سواء من مصر أو من خارجها، شأنه في ذلك شأن اللاعبين أشرف داري وأيمن الحسوني، لكن الوداد يستحيل أن يتخلى عن واحد من هؤلاء، لا سيما وليد الكرتي، ما لم يجد بديلا جيدا يمكنه أن يغطي مركزه“.

وشدد: ”الكرتي يستحق الخروج للاحتراف، فقد أعطى الكثير للوداد، لقد لعب لمدة تسع سنوات في مستوى كبير، ولم ينل ما يستحق، ومع ذلك، فسيكون من غير المعقول التخلي عنه في ظل حاجة الوداد إليه، لأنه لاعب لا يعوض، أما إن عثرنا على بديل، فسنكون مستعدين لكي نستجيب للعرض الجيد، على أساس أننا نقدم خدمة للاعب وللفريق أيضا“.

وكان موقع البطولة المغربي، قال إن بيراميدز تواصل مع الوداد المغربي في الساعات الأخيرة، وقد يشهد الوقت المقبل تغيرا في مستقبل اللاعب.

واللاعب المغربي صاحب الـ27 عاما يلعب في الوداد منذ عام 2013، حينما انضم له قادما من أولمبيك خريبكة.

وشارك الكرتي في 42 مباراة هذا الموسم مع الوداد المغربي، سجل سبعة أهداف وصنع 7 أخرى.