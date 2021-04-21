الكونفدرالية الأفريقية: خروج نهضة بركان حامل اللقب وصعود بيراميدز والصفاقسي إلى ربع النهائي

ودّع فريق نهضة بركان المغربي حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية، البطولة بعد أن خسر أمام مضيفه نابسا ستارز الزامبي 0-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

وسجل دويزي سوكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53 ليكتب شهادة حامل اللقب من البطولة.

وتجمّد رصيد نهضة بركان عند 5 نقاط في المركز الثالث، وارتفع رصيد نابسا ستارز إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

فيما تأهل فريقا القطن الكاميروني، وشبيبة القبائل الجزائري، إلى الدور المقبل بتسع نقاط لكل منهما.

نهاية المباراة! ⌚ 🇿🇲 نابسا ستارز 1 – 0 نهضة بركان 🇲🇦 بهدف دويسي سوكو، نابسا ستارز يحقق أول فوز له بكأس الكونفدرالية هذا الموسم. ✅#TotalCAFCC | #NAPRSB pic.twitter.com/fnNIEnmxki — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 21, 2021

بيراميدز المصري يبلغ ربع نهائي الكونفدرالية

بلغ بيراميدز المصري دور الربع نهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تغلبه على منافسه المباشر فريق نكانا ريد ديفلز الزامبي بهدف نظيف، اليوم الأربعاء، ضمن المجموعة الرابعة من المسابقة القارية.

وجاء فوز بيراميدز بهدف أحرزه عبدالله السعيد عند الدقيقة 78، في مباراة عرفت عديد الفرص الضائعة من الفريقين، لاسيما من جانب الفريق المصري.

ولحساب المجموعة ذاتها، واصل الرجاء الرياضي المغربي نتائجه المميزة بانتصار جديد حققه على حساب نامونغو التنزاني، بثلاثة أهداف دون ردٍ.

وبهذا عزز الرجاء تواجدة في المركز الأول بـ 15 نقطة، يليه بيراميدز بـ 9 نقاط، ونكانا ثالثًا بـ 6 نقاط، وأخيرًا نامونغو دون أي نقطة.

🎥 ملخص المباراة: في مباراة مليئة بالفرص، عبدالله السعيد يقتنص فوز هام لبيراميدز أمام نكانا ✅#TotalCAFCC | #NKAPFC l @pyramidsfc pic.twitter.com/czOeBXPg1R — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 21, 2021

صعود الصفاقسي وخروج النجم الساحلي

بلغ الصفاقسي التونسي الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بفوزه على مضيفه ساليتاس من بوركينا فاسو 2-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل هدفي الصفاقسي فراس شواط في الدقيقة 7 من ركلة جزاء، وكينغسلي إيدوه في الدقيقة 51.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني وضمن العبور إلى ربع النهائي، وبقي ساليتاس عند 3 نقاط في ذيل المجموعة.

وفي مباراة ثانية، ولحساب المجموعة ذاتها، خسر النجم الساحلي التونسي من مضيفه جراف دي داكار السنغالي 0-1.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بابا يوسو بايي في الدقيقة 25.

وتجمّد رصيد النجم عند 5 نقاط في المركز الثالث، وارتفع رصيد داكار لـ10 نقاط في صدارة المجموعة، وتأهل إلى ربع النهائي.