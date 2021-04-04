الكونفدرالية الأفريقية: الرجاء يصعق بيراميدز وتعادل النجم الساحلي والصفاقسي وسقوط وفاق سطيف أمام إنيمبا

ارتكب شريف إكرامي حارس بيراميدز خطأ فادحًا، وسجل بطريق الخطأ في مرماه، ليخسر فريقه 2-صفر أمام الرجاء البيضاوي المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم أن بيراميدز كان قريبًا من التسجيل عن طريق رمضان صبحي عقب 10 دقائق من البداية، فإن الرجاء استغل خطأين متتاليين ليفوز.

وسدد عبد الإله مدكور لاعب الرجاء كرة ضعيفة، كانت في طريقها للخروج من المرمى، لكن إكرامي سقط أرضًا وحاول الإمساك بها بيد أنها اصطدمت به ودخلت مرماه بغرابة في الدقيقة 15.

وبعد مرور 6 دقائق ارتكب علي جبر مدافع بيراميدز خطأ في تشتيت الكرة لتصل إلى القائد محسن متولي ليمرر إلى المهاجم بن مالانجو ويطلق تسديدة قوية من مدى قريب في شباك الحارس إكرامي.

#كأس_الكونفيدرالية_الأفريقية ⚽ شريف إكرامي يحول كرة متجهة إلى خارج الملعب إلى مرماه ويهدي 🎁 الرجاء هدف السبق#الرجاء_بيراميدز pic.twitter.com/wRq7nG1Jca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2021

وتلقى الرجاء دفعة كبيرة حيث يعاني مؤخرًا من أزمة إدارية ومالية، لكنه حقق فوزه الثالث على التوالي ليتصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط، وبفارق 3 نقاط عن منافسه وصيف بطل الموسم الماضي.

ويأتي نكانا الزامبي ثالثًا برصيد 3 نقاط عقب الفوز 1-صفر على نامونجو التنزاني متذيل الترتيب دون نقاط.

التعادل يحسم قمة النجم الساحلي والصفاقسي

حسم التعادل السلبي القمة التونسية بين النجم الساحلي وغريمه الصفاقسي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في استاد رادس.

وحافظ الصفاقسي على موقعه في الصدارة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي وجراف السنغالي الذي فاز 2-صفر على ساليتاس ممثل بوركينا فاسو.

وفاق سطيف يسقط أمام إنيمبا

تعقدت وضعية فريق وفاق سطيف الجزائري في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب خسارته أمام مضيفه إنيمبا النيجيري 2-1 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

ودخل وفاق سطيف اللقاء برغبة كبيرة للفوز ونجح فعلًا في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 13 عبر لاعبه منصف بقرار، غير أن أصحاب الأرض عادوا بالنتيجة مع حلول الدقيقة 40 بهدف أحرزه أوغستين أولاديبو.

وفشل الضيوف خلال الشوط الثاني في العودة للتقدم وسط ارتفاع النسق الهجومي لفريق إنيمبا، الذي تمكن من إضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 60 عن طريق المهاجم توسين أومويلي.

وبهذا تجرع وفاق سطيف مرارة الهزيمة الثانية له في المسابقة وبقي محتلًا المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، بينما رفع إنيمبا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

ويأتي فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه أهلي بنغازي الليبي ثالثًا بـ3 نقاط.