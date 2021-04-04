رياضة

خطأ كارثي من شريف إكرامي يهدي الرجاء التقدم على حساب بيراميدز (فيديو)
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 16:53 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 17:05 GMT

خطأ كارثي من شريف إكرامي يهدي الرجاء التقدم على حساب بيراميدز (فيديو)

تسبب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز المصري، في تقدم الرجاء البيضاوي، بعد خطئه الكبير خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تسبب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز المصري، في تقدم الرجاء البيضاوي، بعد خطئه الكبير خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إكرامي حارس بيراميدز أهدى الرجاء الهدف الأول بعد أن حول تسديدة ضعيفة من عبد الله مدكور وكانت بين يديه وفشل في الإمساك بها، لتتهادى داخل شباك فريقه.

 

2021-04-1-15

ويتأخر بيراميدز أمام الرجاء في الشوط الأول بهدفين نظيفين، أحرزهما عبد الله مدكور، وبن مالانجو.

وقبل مباراة اليوم يتربع بيراميدز على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

بينما يحتل ناكانا الزامي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويأتي نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

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