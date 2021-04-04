خطأ كارثي من شريف إكرامي يهدي الرجاء التقدم على حساب بيراميدز (فيديو)

تسبب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز المصري، في تقدم الرجاء البيضاوي، بعد خطئه الكبير خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إكرامي حارس بيراميدز أهدى الرجاء الهدف الأول بعد أن حول تسديدة ضعيفة من عبد الله مدكور وكانت بين يديه وفشل في الإمساك بها، لتتهادى داخل شباك فريقه.

#كأس_الكونفيدرالية_الأفريقية ⚽ شريف إكرامي يحول كرة متجهة إلى خارج الملعب إلى مرماه ويهدي 🎁 الرجاء هدف السبق#الرجاء_بيراميدز pic.twitter.com/wRq7nG1Jca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2021

ويتأخر بيراميدز أمام الرجاء في الشوط الأول بهدفين نظيفين، أحرزهما عبد الله مدكور، وبن مالانجو.

وقبل مباراة اليوم يتربع بيراميدز على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

بينما يحتل ناكانا الزامي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويأتي نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.