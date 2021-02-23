الزمالك يتعادل أمام تونغيت السنغالي ويهدي الترجي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

أهدى نادي الزمالك المصري صدارة المجموعة الرابعة لنظيره الترجي التونسي، بعد تعادله سلبيًا أمام تونغيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ورغم عدم لعب الترجي لمباراته حتى الآن، إلا أنه انفرد بصدارة المجموعة إثر فوزه في الجولة الأولى على تونغيت السنغالي ورفع رصيده إلى 3 نقاط، بانتظار تعزيزها حال فوزه على مولودية الجزائر في وقت لاحق.

سيطر التعادل السلبي على لقاء الزمالك وتونجيت السنغالي في وقت المباراة بالكامل، حيث تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، ولكن سيطر الزمالك على المباراة بالكامل في الشوط الثاني.

ورفض إمام عاشور وضع الزمالك في المقدمة مرتين مع نهاية المباراة، وسدد كرة في السماء وهو داخل منطقة الجزاء، وانفراد آخر سدده في العارضة.

بهذه النتيجة واصل الترجي تصدره للمجموعة بثلاث نقاط، والزمالك في المركز الثاني بنقطتين.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة كاملة: