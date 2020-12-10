11 ديسمبر

رسميا.. كاف يعلن إقامة كأس السوبر الأفريقي في قطر دون الإعلان عن موعد المباراة

رسميا.. كاف يعلن إقامة كأس السوبر ا...

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية الدوحة، في النصف الأول من العام 2021. وأصدر الكاف بيانًا

المصدر: فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بشكل رسمي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية الدوحة، في النصف الأول من العام 2021.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا قال فيه: ”قررت اللجنة التنفيذية بالكاف إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي بمدينة الدوحة، تنفيذا للاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم“.

وكان من المفترض أن يقام لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ونهضة البركان المغربي الحاصل على كأس الكونفدرالية الأفريقية، في القاهرة، طبقا لتصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة المصرية.

واعترض النادي المغربي على إقامة المباراة في العاصمة المصرية، ليقرر الـ“كاف“ تأجيل المباراة ونقلها إلى العاصمة القطرية.

يذكر أن الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، فيما توج نهضة البركان المغربي بكأس الكونفدرالية على حساب نادي بيراميدز المصري.

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