أول لاعب كرة قدم تونسي يصاب بفيروس كورونا

أول لاعب كرة قدم تونسي يصاب بفيروس...

جميع المنافسات والبطولات في العالم متوقفة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن عمر زكري، لاعب فريق اتحاد بن قردان، إصابته بفيروس كورونا كأول حالة للاعب كرة قدم في الدوري التونسي.

وقال زكري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، يوم الثلاثاء، إن عدداً من أفراد عائلته أصيبوا كذلك بالفيروس، وتم اكتشاف ذلك بعد أن قامت السلطات الصحية بإجراء تحاليل لكافة أفراد أسرته، على خلفية تأكد إصابة جده بالفيروس.

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كما أوضح اللاعب السابق لنادي حمام الأنف والنجم الساحلي، أن حالته الصحية وكافة أفراد عائلته مستقرة إلى حد الآن، كما أنهم سيخضعون للحجر الصحي الذاتي كل على حدة لمدة 14 يوما.

ويتواجد فريق الترجي التونسي على صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 44 نقطة من 16 مباراة، ويأتي في الوصافة الصفاقسي بـ34 نقطة.

يذكر أن جميع المنافسات والبطولات في العالم متوقفة في الوقت الحالي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، واقترابه من تخطي حاجز الـ2 مليون إصابة.

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