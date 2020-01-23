الترجي يضيف صفقتين جديدتين لقائمته الأفريقية

أعلن الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الخميس إضافة الجزائري عبد الرحمن مزيان والمهاجم محمد علي بن حمودة المنضمين حديثا للفريق إلى قائمته الأفريقية.

وقال الترجي بطل النسختين السابقتين لدوري أبطال أفريقيا في بيان، إنه عزز قائمته الأفريقية باللاعبين الجديدين مزيان وبن حمودة.

وكان الترجي تعاقد مع الجزائري مزيان (26 عاما) من العين الإماراتي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بينما ضم إلى صفوفه المهاجم محمد علي بن حمودة من مستقبل سليمان منافسه في الدوري المحلي لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وقطع الترجي خطوة كبيرة في طريق التأهل الى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بتصدره مجموعته الرابعة برصيد عشر نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء البيضاوي المغربي.