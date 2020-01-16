إشبيلية يدفع الشرط الجزائي في عقد المغربي يوسف النصيري مع ليغانيس

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن إشبيلية دفع الشرط الجزائي في عقد الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم ليغانيس والبالغ 20 مليون يورو وسيقدمه رسميا الخميس.

وأصبح المهاجم المغربي البالغ 22 عاما أولوية للمدير الرياضي لإشبيلية مونتشي لحل مشاكل هجوم الفريق في ظل قرب رحيل المكسيكي خافيير هيرنانديز للدوري الأمريكي للمحترفين في كرة القدم وسيلعب لفريق لوس أنجلوس غلاكسي.

وكان المهاجم المغربي محط اهتمام فريق إنجليزي هو برايتون وأبدى بدوره استعداده لدفع مبلغ الشرط الجزائي لكن المدير الرياضي لإشبيلية تمكن من إقناع اللاعب وفريقه بالصفقة.

ويعتبر يوسف النصيري الهداف الأول في عهد المدرب الجديد المكسيكي خافيير أغيري وسجل 4 أهداف هذا الموسم.

ودفع ليغانيس مبلغ 5 ملايين يورو للتعاقد مع الدولي من ملقة صيف 2018 وسيربح 15 مليون يورو من اللاعب.

وذكرت صحيفة “ آس “ أن انتقال يوسف النصيري نهائي لكون إشبيلية مستعدا لدفع الشرط الجزائي لليغانيس لدى رابطة الدوري الإسباني لكنه يفضل أن يكون الانتقال وديا بين الفريقين.

وسيتقاضى يوسف النصيري راتبا أكبر من راتبه في ليغانيس البالغ مليون يورو سنويا وسيوقع عقدا لمدة 5 مواسم ونصف الموسم.

وبدأ يوسف النصيري مشواره في المغرب وكان ضمن لاعبي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن ينتقل في 2015 نحو ملقة حيث لعب في صفوف فريق الشباب ثم الفريق الأول موسمين ما بين 2016 و2018 وسجل 5 أهداف في 41 لقاء.

ويعتبر يوسف النصيري هدافا تاريخيا في تاريخ ليغانيس بالدرجة الأولى حيث سجل 13 هدفا في موسم ونصف الموسم للفريق فقط.

وشارك يوسف النصيري في 30 لقاء دوليا برفقة المنتخب المغربي وسجل 9 أهداف ويبقى أبرز أهدافه في مرمى المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 خلال لقاء المنتخبين والذي انتهى بالتعادل 2-2.

وقد تكون بداية يوسف النصيري برفقة إشبيلية أمام ريال مدريد السبت في سانتياغو بيرنابيو في ظل الغيابات التي يعرفها الفريق الأندلسي في خط الهجوم.