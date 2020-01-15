الترجي ينتزع صدارة ترتيب الدوري التونسي بفوز صعب على النجم الساحلي (فيديو)

واصل الترجي انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري التونسي لكرة القدم، وانتزع فوزا ثمينا 1-0 على النجم الساحلي، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة للبطولة.

حسم الترجي المباراة لصالحه بالهدف الذي سجله الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 32.

وانتزع الترجي صدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 28 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام الاتحاد المنستيري الذي تراجع للمركز الثاني.

وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 18 نقطة في المركز السادس بعدما مني اليوم، بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها الفريق.

وتتبقى للترجي ثلاث مباريات مؤجلة مقابل مباراة واحدة مؤجلة للاتحاد المنستيري هي المباراة التي سيخوضها أمام الترجي نفسه في الخامس من فبراير المقبل.

وكانت المباراة اليوم، أفضل استعداد لكل من الفريقين قبل ارتباطاتهما الصعبة المقبلة.

ويستعد الترجي لمواجهة الأفريقي يوم الأحد المقبل، في ديربي تونسي مثير بالدوري المحلي، ثم مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في 25 يناير الحالي بدوري الأبطال الأفريقي، فيما يتأهب النجم لمواجهة مضيفه الأهلي المصري في 24 من الشهر نفسه، وذلك بدوري أبطال أفريقيا أيضا.