عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”اليد السوداء“.. رونالدو الطائرة.. وضباب في برشلونة (صور)

شكّلت مخلفات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وخاصة في الجانب الخاص بالتحكيم والتنظيم واحتفال برشلونة بمرور 10 سنوات على إنجاز السداسية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بالدوريين الإماراتي والسعودي، ومستقبل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومدافع برشلونة الفرنسي الشاب كلير توديبو، ورغبة كيليان مبابي في المشاركة في ألعاب طوكيو 2020، والهدف الخرافي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتجاج ريال مدريد على تحكيم الكلاسيكو ضد برشلونة وكتبت ”ريال مدريد يعتقد أن حتى حكم الفيديو لا ينهي اليد السوداء“.

كما أجرت الصحيفة حوارات مع غابي لاعب السد القطري الحالي وقائد أتلتيكو مدريد السابق، والذي تحدث عن الفترة الانتقالية لفريقه السابق، وكذلك مع ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو قبل مواجهة ريال مدريد الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على نجاح برشلونة في تنظيم الكلاسيكو على كامب نو، رغم التهديدات والأحداث التي رافقته وكتبت ”مثالي“.

كما اهتمت بمستقبل المدافع الشاب الفرنسي توديبو وكتبت ”مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع توديبو“.

الصحيفة تحدثت عن كأس الملك وتأهل إسبانيول للدور المقبل وعودة رافائيل نادال للمنافسات من خلال بطولة أبوظبي الإماراتية.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة على مرور 10 سنوات على الإنجاز التاريخي لبرشلونة في 2009 والفوز بالسداسية التاريخية وكتبت ”كان كبيرًا جدًا“.

كما قامت بتحليل الكلاسيكو الأخير بين برشلونة وريال مدريد وركزت على الفريق الكتالوني وكتبت ”تحسن دفاعي ومحنة في الضغط أبرز نقط الضوء والضباب في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بنتائج كأس ملك إسبانيا وتأهل إسبانيول للدور التالي.

أس

عادت الصحيفة للجدل الذي شهده لقاء الكلاسيكو حول التحكيم، واحتجاج ريال مدريد بعدم منحه ضربتي جزاء لفائدة مدافعه الفرنسي رافائيل فاران وكتبت ”السخط واضح جدًا“.

كما اهتمت بغياب سيرجيو بوسكيتش عن الكلاسيكو، وكتبت ”برشلونة يلعب بمرض سيرجيو بوسكيتش“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على المدرب السابق لتوتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وكتبت ”بوكيتينو يرفض الالتزام مع ريال مدريد، وينتظر إن كان مانشستر سيتي مهتمًا بخدماته“.

فيما تحدثت عن قرب إعلان آرسنال تعاقده مع الإسباني ميكيل أرتيتا كمدرب جديد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على رغبة نجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كليان مبابي المشاركة رفقة منتخب فرنسا الأولمبي في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وكتبت ”الأسرع والأقوى، زائد مبابي“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة من خلال طبعتي الرياض وجدة على الدوري السعودي، وكتبت عن فوز النصر ”الاستثنائي يعزف لحن العدالة ”، بينما كتبت عن فوز الأهلي ”الأهلي يضرب بالخمسة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على دوري الخليج العربي وتعادل المتصدر الشارقة أمام عجمان وكتبت ”أوقف انتصارات حامل اللقب، البركان عقدة الملك بالتعادل الثالث“.

كما تحدثت عن بطولة مبادلة للتنس وكتبت ”عالمية مبادلة، نادال وديوكوفيتش عين على النهائي الثالث عشر“.

الصحيفة تحدثت عن آسيوية المواي تاي وكتبت ”منتخبانا يحجز 4 بطاقات في نصف نهائي الآسيوية“.

كما تحدثت عن الكلاسيكو وكتبت ”رفض ركن الحافلة وعاد من بوابة المناسبات الكبيرة، زيزو يفتح صفحة التاريخ بالزيارات الإيجابية“.

الصحيفة اهتمت بكأس العالم للأندية وكتبت ”يواجه فلامينغو على لقب مونديال الأندية، الريدز يفلت من الكمين المكسيكي“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء السوبر الإيطالي الذي يجمع يوفنتوس ولاتسيو في السعودية وكتبت ”رونالدو عاد لاتسيو تلقى التحذير“، و“أنا إلكترونية“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء فيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي وكتبت ”روما.. العقبة مونتيلا“.

الصحيفة اهتمت بتطورات صفقة انتقال التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة لإنتر ميلان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الدولي السويدي ديان كولوسيفسكي متوسط ميدان بارما الإيطالي، وكتبت ”كولوسيفسكي: إنتر ميلان أو يوفنتوس“.

كما عادت للحديث عن هدف كريستيانو رونالدو الخرافي لصالح يوفنتوس في مرمى سامبدوريا، وكتبت ”كريستيانو رونالدو الطائرة“.