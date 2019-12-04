نتائج قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي سحبت، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض عن المواجهات الآتية:

الشباب السعودي مع الشرطة العراقي

الاتحاد السعودي مع أولمبيك آسفي المغربي

الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي

الرجاء المغربي يواجه الفائز من القوة الجوية العراقي و مولودية الجزائر

وسيلتقي الفائز من القمة المصرية مع الرجاء البيضاوي المغربي، أو مولودية الجزائر أو القوة الجوية العراقي في الدور قبل النهائي، فيما سيلتقي الفائز من الشباب السعودي والشرطة العراقي مع الفائز من الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي.