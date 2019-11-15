موريتانيا تفرض التعادل السلبي على المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

فرض منتخب موريتانيا التعادل السلبي على مستضيفه المغربي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 في الكاميرون، اليوم الجمعة.

وتحتل المغرب، المتوجة باللقب مرة واحدة، المركز الثاني بنقطة واحدة متساوية مع موريتانيا، بينما تتصدر أفريقيا الوسطى المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 2-صفر على بوروندي، يوم الأربعاء الماضي.

ويحل المغرب ضيفًا على بوروندي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية، بينما تستضيف موريتانيا منتخب أفريقيا الوسطى في اليوم ذاته.

وبدأ المغرب المباراة، التي أقيمت على استاد مولاي عبد الله بالرباط، بضغط على مرمى الضيوف بفضل مساندة جماهيرية كبيرة تجاوزت 20 ألف متفرج.

واقترب القائد الجديد حكيم زياش من افتتاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من البداية، لكن تسديدته من ركلة حرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

واستمر بحث المغرب عن هدف التقدم، لكن المهاجم يوسف النصيري سدد في الدقيقة 25 في يد الحارس ناموري دياو قبل أن يعود في الدقيقة 32 ليسدد من داخل منطقة الجزاء بعيدًا عن المرمى.

واقترب أصحاب الأرض من هز الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر مجهود فردي لسليم أملاح الذي انفرد بالمرمى لكن تسديدته من مدى قريب أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية قبل أن يهدر النصيري مرة أخرى فرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط ذاته.

وتراجع الأداء بعد الاستراحة حيث وجد المنتخب المغربي صعوبات لصنع فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يضغط على مرمى الضيوف قرب النهاية.

لكن تألق الحارس الموريتاني حال دون خسارة فريقه إذ حرم زياش والبديل يوسف العربي من فرص حقيقية لهز شباكه.