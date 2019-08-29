الفيحاء والحزم ومواجهات كأس الملك محمد السادس.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس الجولة الثانية لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين إذ يلتقي الوافدان الجديدان العدالة وضمك، ويستضيف الفيحاء فريق الحزم في المباراة الثانية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الـ 29 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري السعودي:

العدالة VS ضمك، الساعة الـ 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناةKSA SPORTS HD 1

الفيحاء VS الحزم، الساعة الـ 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:20 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 2

كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال:

شباب الأردن الأردني VS النجم الساحلي التونسي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

القوة الجوية العراقي VS السالمية الكويتي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الدوري التونسي:

اتحاد بنقردان VS شبيبة القيروان، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1

الدوري القطري:

الوكرة VS قطر ، الساعة الـ17:10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:10 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1

الدحيل VS العربي، الساعة الـ19:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:20 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1