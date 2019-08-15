رسميًا.. وحيد خليلوزيتش مدربًا لمنتخب المغرب (صورة)

قدّم الاتحاد المغربي لكرة القدم، رسميًا، البوسني وحيد خليلوزيتش مدربًا جديدًا للمنتخب المغربي لكرة القدم، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي استقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.
وقدّم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم المدرب الجديد، مؤكدًا دعم الاتحاد وتوفير جميع الإمكانيات لنجاحه في مهمته.
وكان المدرب البوسني قد غادر فريق نانت الفرنسي الذي دربه الموسم الماضي، كما يملك تجربة أفريقية رفقة المنتخب الجزائري الذي قاده لمونديال البرازيل 2014، وتمكن من التأهل لدور الـ16 حيث خرج بصعوبة أمام ألمانيا التي أحرزت اللقب.
وكشفت تقارير مغربية أن عقد خليلوزيتش مع المنتخب المغربي يمتد لـ 4 سنوات.
????️Présentation du nouveau sélectionneur de l’équipe de Nationale du Maroc #ENA #FRMF #VahidHalilhodžić pic.twitter.com/DhH5NXWJWh
— FRMF (@FRMFOFFICIEL) August 15, 2019