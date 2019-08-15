رسميًا.. وحيد خليلوزيتش مدربًا لمنتخب المغرب (صورة)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قدّم الاتحاد المغربي لكرة القدم، رسميًا، البوسني وحيد خليلوزيتش مدربًا جديدًا للمنتخب المغربي لكرة القدم، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي استقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا مصر 2019. وقدّم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم المدرب الجديد، مؤكدًا دعم الاتحاد وتوفير جميع الإمكانيات لنجاحه في مهمته. وكان المدرب…