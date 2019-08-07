أبرز تغريدات تويتر الرياضية: رسالة تحفيزية من بنزيما.. وفورلان يشكر الجميع (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فورلان: شكرًا لجميع الذين رافقوني في مشواري مع كرة القدم

حرص الأورغواياني ديجو فورلان لاعب اتلتيكو مدريد السابق على وداع جماهيره عقب قراره باعتزال كرة القدم حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق عليها: ”بعد 21 عامًا، اتخذت قرار إنهاء مهنتي كلاعب كرة قدم محترف، تغلق مرحلة جميلة مليئة بالذكريات والعواطف العظيمة ولكن ستبدأ تحديات أخرى جديدة.. شكرًا لجميع الذين رافقوني بطريقة أو بأخرى على هذا الطريق“.

سبق وأن لعب فورلان لأندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفياريال وأتلتيكو مدريد في إسبانيا وانتر ميلان الإيطالي.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! ???????? ???? pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 7, 2019

بيرناردو سيلفا يودع دانيلو لويز

نشر البرتغالي بيرناردو سيلفا صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة دانيلو لويز والذي انتقل إلى صفوف نادي اليوفينتوس الإيطالي وعلق عليها: ”سوف أفتقد هذا الرجل دانيلو لويز الذي انتقل إلى نادي اليوفي“.

أنطونيو رودريغر سعيد بالعودة

نشر الألماني انطونيو رودريغر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له من تدريبات الفريق بعدما عاد إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد عقب تعافيه من الإصابة، وعلق أعلى الفيديو قائلًا: ”سعيد جدًا بالعودة مع الفريق ورؤية النور أخيرًا في نهاية النفق“.

ماغواير يختار الرقم 5

فيما نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد صورة لقميصه مع فريقه الجديد وعليه رقم 5، حيث اختار ماغواير ارتداء القميص رقم 5 مع فريقه في الموسم الجديد.

مسعود أوزيل في انتظار موسم جديد

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”موسم جديد، كإشارة على جاهيزته لتقديم موسم جيد مع الغانرز“.

كريم بنزيما يوجه رسالة تحفيز قبل انطلاق الموسم

نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”هلا مدريد أو هيا يا مدريد، كرسالة تحفيز له ولزملائه في الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد“.

آرسنال يعلن انتقال كارل جينكنسون إلى نوتنجهام

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي عن انتقال لاعب الفريق كارل جينكنسون إلى صفوف نادي نوتنجهام، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب وقالت أعلى الصورة: ”شكرًا على كل شيء ونتمنى لك التوفيق مع نوتنجهام“.

توماس مولر: مستعدون للموسم الجديد

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورًا لاستعدادات الفريق للموسم الجديد والذي من المقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة. وقال اللاعب أعلى الصور: ”معسكر التدريب في بافاريا والاستعدادات الأخيرة قبل بداية الموسم“ كرسالة لجماهير البايرن على جاهزية الفريق البافاري للموسم الجديد تعويضًا عن خسارة كأس السوبر الألماني أمام بروسيا دورتموند.

الترجي: في انتظار تهنئة رئيس ”الكاف“

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي رسالة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب قرار الكاف باعتماد فوز فريق الدم والذهب بكأس دوري الأبطال الإفريقي.

وقالت الصفحة: ”كرئيس للكاف، عزيزي السيد أحمد أحمد، نحن في انتظار رسالة تهنئة صغيرة من شخصك الكريم موجهة إلى الفائز في المسابقة الرائدة في القارة الأفريقية“.

محمد صلاح: جاهز للذهاب

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الريدز قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي.

وعلق صلاح أعلى الصورة قائلًا: ”جاهزون للذهاب“ كإشارة إلى جاهزية الفريق لاستعادة لقب الدوري بعد غياب دام طويلًا.