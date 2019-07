استقبال جماهيري حافل لمنتخب الجزائر بعد العودة بكأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

لقيت بعثة منتخب الجزائر استقبالًا حافلًا ورسميًا فور وصولها إلى مطار هواري بومدين في العاصمة، عصر اليوم السبت، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب التغلب على منتخب السنغال أمس بهدف دون رد في المباراة النهائية على استاد القاهرة.

وحظيت البعثة باستقبال جماهيرى حافل، حيث نزل من الطائرة رياض محرز قائد الفريق وهو يحمل الكأس الذي نجح الخضر في استعادته بعد 29 عامًا من التتويج لأول مرة باللقب في 1990.

