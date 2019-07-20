هل تجاهل رياض محرز تحية رئيس وزراء مصر أثناء مراسم تسليم الكأس؟‎ (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة تبرز عدم مصافحة رياض محرز قائد منتخب الجزائر، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الرياضة المصري أشرف صبحي خلال مراسم تسليم كأس الأمم الأفريقية 2019.

وحقق منتخب الجزائر اللقب على حساب السنغال بعدما تفوق عليه بهدف دون رد.

وأضافت الجزائر لسجلها اللقب الثاني بعدما حققت الأول عام 1990.

وتباينت الآراء حول تعمد اللاعب عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، وبين من فسر الأمر على أنه مجرد خطأ في البروتوكول فقط.

غرد أحمد جمعه :“كلمه حق. رياض استلم ميداليته الذهبيه وسلم على كل المنصه بما فيهم رئيس الوزراء ووزير الرياضه المصرى. ثم جاء دور استلام الكاس بصفته كابتن وكان مقررا ان يستلمه من رئيس الكاف بدون سلام على احد تنسى وسلم على اول 3 ثم عاد واستلم الكاس. فبلاش حساسية مفرطه“.