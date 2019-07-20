”كاف“ يكشف التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا 2019 (صورة)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تُوِّج بها منتخب الجزائر، الجمعة، بالفوز على السنغال 1/0، على استاد القاهرة في العاصمة المصرية.

وضمت التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 5 لاعبين عربًا، هم: رايس مبولحي، وعدلان قديورا، وإسماعيل بن ناصر، ورياض محرز من الجزائر، إلى جانب التونسي ياسين مرياح.

ويقود التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا المدرب الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا 2019، بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).

خط الدفاع: لامين غاساما (السنغال)، وياسين مرياح (تونس)، ويوسف سبالي (السنغال)، وكاليدو كوليبالي (السنغال).

خط الوسط: عدلان قديورا (الجزائر)، وإدريسا جانا (السنغال)، وإسماعيل بن ناصر (الجزائر).

خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر)، وساديو ماني (السنغال)، وأودين إيغالو (نيجيريا).

يشار إلى أن هذا التتويج هو الثاني لمنتخل الجزائر، بعد أن أحرز اللقب من قبل العام 1990، في حين خسر منتخب السنغال للمرة الثانية المباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا، بعد أن خسر بركلات الترجيح في نسخة العام 2002.