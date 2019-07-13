جمال بلماضي قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا يرفض مناقشة واقعة بن سبعيني في لقاء ساحل العاج

رفض جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، مناقشة الواقعة اللافتة التي حدثت خلال لقاء ساحل العاج في دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عندما استخدم المدافع رامي بن سبعيني ذراع أحد لاعبي المنافس ليضرب به وجهه.

وشوهد بن سبعيني في إعادة الفيديو الخاصة بالواقعة وهو يشد ذراع ويلفريد زاها ويصفع نفسه على وجهه بواسطة يد لاعب ساحل العاج، قبل أن يسقط بطريقة مسرحية على الأرض ويمسك برأسه.

وتم إنذار كلا اللاعبيْن في المباراة التي جرت بدور الثمانية، لكن بدا أن الحكم لم يشاهد الواقعة كاملة ولم يحتسب أي ركلة حرة لأي فريق.

بلماضي يلجم الصحافة النيجيرية بخصوص لقطة بن سبعيني التي كثر عليها السؤال في المؤتمر: " لا أظن أنه المكان المناسب للحديث في الموضوع، و إن كان هدفهم هو وضع الضغط علينا فهذا لن يحصل، الأمر لا يعنيكم وليس دوركم الحديث عنه."pic.twitter.com/oUkwFqHHDp — ADiL ⑬ ???????? #CAN2019 (@SpecialOneDz) July 13, 2019

وستواجه الجزائر، التي فازت على ساحل العاج بركلات الترجيح، نيجيريا في الدور قبل النهائي، غدًا الأحد، وعندما سئل مدربها عن الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، قال بلماضي إن هذا ليس المكان المناسب للحديث عن هذا الأمر.

وقال وسط تصفيق من الصحفيين الجزائريين الذين حضروا المؤتمر: ”لست متأكدًا من أن هذا هو المكان المناسب للحديث في هذا الأمر.

”لو كنت تحاول ممارسة الضغط علينا، فهذه ليست الطريقة المناسبة. هناك حكم مهمته ذلك إضافة لحكم الفيديو المساعد وليست مهمتك أن تتحدث في هذا الأمر“.

وقلل الألماني جيرنوت رور، مدرب نيجيريا، من شأن الواقعة.

وقال: ”لم نشاهد ذلك. شاهدنا المواقف الخططية في المباراة ونواصل تحليل الجوانب الخططية. لو شاهدت كل مباراة، سترى وقائع ليست ظريفة تمامًا لكن هذا لا يهمنا.

”ما يجب علينا مشاهدته هو طريقة الأداء وما يمكننا القيام به للفوز عليهم“.

وقال كينيث أوميرو، مدافع نيجيريا، إن حيل المباريات تجعل جميع اللاعبين في دائرة الاتهام.

وأشار: ”نحاول تجنب ارتكاب أخطاء خاصة حول منطقة الجزاء؛ لأن شباكنا تلقت هدفين من ركلات حرة (في هذه البطولة).

”هذا يحدث في كل مكان.. يلجأ اللاعبون للغش بأن يسقطوا على الأرض ويحصلوا على أخطاء، وأفضل طريقة أن تلعب بطريقة ذكية“.