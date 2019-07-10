الاتحاد الأفريقي يُعلن طريقة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن طريقة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

ونشر الاتحاد القاري للعبة بيانًا على موقعه في شبكة الإنترنت، قال فيه إن أعلى 26 فريقًا في تصنيف ”الفيفا“ لن يشاركوا في التصفيات التمهيدية، ليتواجد في تلك المرحلة 28 فريقًا يتم تقسيمها إلى نصفين: الأول هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثاني هم التصنيف الأقل.

وأضاف الكاف في بيانه: ”سيتم إجراء قرعة ويلتقي الـ14 الأعلى في تصنيف الفيفا بمن هم أقل منهم، وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل“.

وأوضح البيان: ”يتأهل 14 فريقًا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي ليكونوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقًا لتصنيف الفيفا“.

وأشار البيان: ”أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقًا لتصنيف الفيفا، وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وعودة) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، ومباريات الذهاب ستقام على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل“.