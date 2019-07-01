جيريس قبل مباراة تونس ضد موريتانيا: لا بديل عن الفوز للعبور لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

قال الفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، إن فريقه لا يملك أي خيار آخر سوى الانتصار على موريتانيا، غدًا الثلاثاء، لضمان التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وبدأت تونس مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بشكل باهت بعد تعادلها في أول مباراتين أمام أنغولا ومالي بنفس النتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتحتل مالي صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط متفوقة بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا بينما تملك موريتانيا نقطة واحدة.

وقال جيريس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمدينة السويس: ”ليس أمامنا أي خيار سوى تحقيق الانتصار في المواجهة الحاسمة ضد موريتانيا من أجل التأهل للدور التالي“.

وأضاف: ”يدرك اللاعبون أهمية المباراة لذلك يجب التعامل بكل جدية لحصد الثلاث نقاط وحسم التأهل لدور الثمانية“.

وستفتقد تشكيلة تونس للظهير الأيسر أيمن بن محمد بسبب الإصابة ولاعب الوسط غيلان الشعلالي بسبب عقوبة الإيقاف لحصوله على إنذارين ويتوقع أن يلعب فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، بدلًا منه.

*حيرة بسبب حراسة المرمى

وسببت الأخطاء الفادحة التي وقع فيها حارسا مرمى تونس في مباراتيه ضد أنغولا ومالي في صداع في رأس المدرب جيريس وبدا حائرًا في اختيار الحارس الأول.

وارتكب فاروق بن مصطفى، حارس مرمى الشباب السعودي، خطأ فادحًا عندما أخفق في التعامل مع كرة منخفضة لترتد إلى جالما كامبوس، لاعب أنغولا، لتهدر تونس تقدمها وتتعادل 1-1 في بداية مشوارها في البطولة.

وعول الفرنسي جيريس على معز حسن بدلًا من بن مصطفى في مواجهة مالي بالجولة الثانية.

لكن حظ حارس نيس الفرنسي لم يكن أفضل من زميله بعد أن تسبب في اهتزاز شباك فريقه عقب فشله في التعامل مع كرة من ركلة ركنية لتسقط تونس في فخ التعادل مجددًا 1-1.

وقال جيريس: ”سيقع الاختيار على الحارس الأساسي حسب الحالة الذهنية والمعنوية للاعب وسنعول على الحارس الأفضل جاهزية“.

وأوضح أنه لم يتخذ قراره لكن تمنى أن لا تتكرر الأخطاء.

وسبق لتونس التتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا مرة واحدة عندما استضافت البطولة على أرضها عام 2004.