كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب المغرب اختبارًا قويًّا، مساء اليوم الاثنين، أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ونجح منتخب المغرب في حسم تأهله لدور الستة عشر بالبطولة بعدما حصد 6 نقاط، ولكنه لم يحدد بعد ترتيبه بالمجموعة في ظل امتلاك جنوب أفريقيا وكوت ديفوار 3 نقاط لكل منهما. ويلعب في التوقيت ذاته منتخب كوت ديفوار ضد نظيره ناميبيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في ختام المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية:

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام مباراتا المجموعة الرابعة في الساعة الـ 18:00 مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، فالمغرب يلتقي جنوب أفريقيا على ملعب السلام، بينما يلعب كوت ديفوار ضد ناميبيا على ملعب الدفاع الجوي.

وتذاع مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وتذاع مباراة كوت ديفوار وناميبيا في قناة بي إن سبورتس 2 ماكس.

وتقام الساعة الـ 21:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة فالجزائر يواجه تنزانيا على ملعب السلام، بينما يلعب المنتخب السنغالي ضد كينيا في ملعب الدفاع الجوي.

تفوق البافانا بافانا

يميل التاريخ لصالح جنوب أفريقيا في لقاءات المغرب؛ فلم يعرف أسود الأطلس طعم الفوز على البافانا بافانا خلال تاريخ المواجهات بينهما.

وتقابل الفريقان في دور الثمانية بنسخة 1998 وفاز البافانا بافانا بنتيجة 2-1 وفي نسخة 2002 فازت جنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 وتعادلا في نسخة 2004 كما تعادلا في نسخة 2013.

سياسة رينارد.. ومنافس المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سياسته لمباراة جنوب أفريقيا، مؤكداً أنه سيتخذ قرارًا بإراحة بعض اللاعبين وإجراء تعديلات على التشكيلة على رأسها جلوس حكيم زياش على مقاعد البدلاء.

ويسعى منتخب المغرب لتجنب الهزيمة أمام جنوب أفريقيا لضمان الصدارة التي تقوده نحو مواجهة أفضل ثالث من المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة، وإن كانت كفة غينيا الأقرب بقوة لمواجهة أسود الأطلس بعد احتلالها المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب المغرب على مثلث هجومي يضم سفيان بوفال ونور الدين أمرابط ويوسف الناصيري مع ثلاثي خط الوسط كريم الأحمدي ويونس بلهندة ويوسف آيت بناصر مع رباعي الدفاع رومان سايس ويونس عبد الحميد ونصير مزراوي وأشرف حكيمي والحارس ياسين المحمدي.

مفاجأة البافانا بافانا

يتطلع منتخب جنوب أفريقيا للفوز وانتظار نتيجة لقاء كوت ديفوار مع ناميبيا لحسم ترتيب المجموعة الرابعة في حال تساو ي المنتخبات الثلاثة برصيد 6 نقاط.

وستكون الأولوية للمواجهات المباشرة ثم فوارق الأهداف في اللقاءات المباشرة والأكثر تهديفًا ثم فوارق الأهداف عامةً في المجموعة والأكثر تهديفًا في المجموعة وأخيرًا القرعة.

ويسعى منتخب جنوب أفريقيا بقيادة مديره الفني البريطاني ستيوارت باكستر لتحقيق الفوز لتأمين التواجد في دور الستة عشر بغض النظر عن الترتيب، وقد يكفي البافانا بافانا الحصول على 4 نقاط للتواجد في ثمن النهائي.

وقال طارق مصطفى، مدرب سريع واد زم المغربي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مباراة المغرب وجنوب أفريقيا بمثابة السهل الممتنع فالتعادل يكفي أسود الأطلس ولكن الخسارة ستعقد الموقف بالنسبة للمجموعة، خاصة أن فرص كوت ديفوار مرشحة بقوة لعبور ناميبيا والوصول إلى 6 نقاط.

وأوضح أن المنتخب المغربي بين إراحة بعض لاعبيه البارزين وبين الخروج بعلامة كاملة وشباك نظيفة وهو ما يفكر به الفرنسي هيرفي رينارد أمام جنوب أفريقيا.