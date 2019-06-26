تغييرات منتظرة على تشكيلة تونس ضد مالي عقب البداية المتواضعة في كأس الأمم الأفريقية

ينتظر أن يجري الفرنسي آلان جيريس، مدرب تونس، تغييرات على تشكيلة الفريق عندما يواجه مالي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

وبدأت تونس مشوارها في بطولة كأس الأمم بالتعادل 1-1 أمام أنغولا عقب أداء متواضع خيّب آمال المشجعين.

وقال الفرنسي جيريس لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم: ”في البطولات، تعطي المباراة الافتتاحية مؤشرات إيجابية أو سلبية. ولم تكن جيدة بالنسبة (المباراة الأولى) لذلك سنجري بعض التغييرات أو التعديلات لإعادة الحيوية للفريق“.

وأضاف مدرب تونس: ”يدرك اللاعبون جيدًا أن هذا يدخل في إطار المنافسة“.

وكان لاعبون سابقون ومدربون انتقدوا أسلوب اللعب الذي اختاره الفرنسي جيريس في مباراته الأول ضد أنغولا، وحملوه مسؤولية البداية المحبطة بسبب إفراطه في الحذر أمام منافس أقل مستوى.

وينتظر أن تخوض تونس مهمة صعبة ضد مالي التي اكتسحت موريتانيا 4-1 ضمن الجولة الأولى.

وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وتتقدم بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا.

وتأمل تونس في بلوغ أدوار متقدمة في البطولة بعد فشلها في تجاوز دور الثمانية منذ تتويجها باللقب الوحيد في تاريخها عندما استضافت البطولة في 2004.