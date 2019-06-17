منتخب تونس يختتم استعداداته لكأس الأمم الأفريقية بالفوز على بوروندي (فيديو)

سجل نعيم السليطي هدفًا من مجهود فردي في اللحظات الأخيرة ليقود منتخب تونس للفوز 2/1 على ضيفتها بوروندي في المباراة الأخيرة للفريقين قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق في القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وحصل منتخب تونس على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد عرقلة الجناح الأيسر بسام الصرارفي داخل المنطقة لكن المدافع ياسين مراح أطاح بها أعلى العارضة.

وافتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 66، لكن سيدريك أميسي أدرك التعادل لبوروندي من تسديدة قوية في الدقيقة 76، قبل أن يخطف السليطي الانتصار لتونس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وراوغ السليطي دفاع بوروندي داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الشباك.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي لمنتخب تونس استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز 2/0 على العراق وكرواتيا 2/1.

وسيلعب منتخب تونس، المتوج باللقب مرة واحدة العام 2004، في المجموعة الخامسة مع مالي وأنغولا وموريتانيا.

هدف طه ياسين الخنيسي الأول في مباراة تونس 1 – 0 بوراندي – مباراة ودية pic.twitter.com/1X7N8sFLYv — تغطية مباشرة للمباريات و الأهداف (@FasterG13000881) June 17, 2019

هدف التعادل لمنتخب بوراندي في مباراة تونس 1 – 1 بوراندي – مباراة ودية#تونس_بوروندي pic.twitter.com/OP3a5gH3Vh — تغطية مباشرة للمباريات و الأهداف (@FasterG13000881) June 17, 2019