رسميًا.. عبدالرزاق حمدالله يغيب عن منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019

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الاتحاد المغربي أعلن أن هداف الدوري السعودي للمحترفين وصاحب الأرقام القياسية مصاب على مستوى الظهر والورك، وسيجري فحوصات طبية الجمعة، حسب عبدالرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي.