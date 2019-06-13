رسميًا.. عبدالرزاق حمدالله يغيب عن منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم غياب المهاجم حمدالله عبدالرزاق لاعب النصر السعودي عن نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019؛ بسبب الإصابة، وقرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي تعويضه بكريم باعدي لاعب حسنية أغادير.
وبحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن هداف الدوري السعودي للمحترفين وصاحب الأرقام القياسية مصاب على مستوى الظهر والورك، وسيجري فحوصات طبية الجمعة، حسب عبدالرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي.
وكان عبدالرزاق حمدالله قد أثار الجدل رفقة فيصل فجر خلال اللقاء الودي الذي خسره المنتخب المغربي أمام غامبيا، حيث تجادلا حول ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع وانتزع فيصل فجر الكرة من مهاجم النصر وسددها لكنه أضاعها بغرابة.
وترددت أخبار أن مهاجم النصر غادر معسكر المنتخب المغربي غاضبًا، لكن بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم أكد أنه غادره للإصابة.