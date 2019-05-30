قائمة منتخب الجزائر لكأس الأمم الأفريقية 2019 (صورة)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، قائمة المنتخب الأول، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وضمت تشكيلة المدرب المحلي جمال بلماضي 23 لاعبًا، وشهدت تواجد اسم المهاجم إسلام سليماني لاعب فنربخشة التركي، وهشام بوداوي لاعب أتلتيك بارادو، في حين غاب اسم آندي ديلور هداف مونبلييه الفرنسي.

وفيما يلي قائمة الجزائر لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيجة، عزالدين دوخة.

خط الدفاع: جمال الدين بن العمري، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، يوسف عطال، محمد فارس، مهدي جيان تاهرات، رفيق حليش، زفان.

خط الوسط: سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر، ياسين براهيمي، هاريس بلقبلة، عدلان قديورة، هشام بوداوي، عبيد.

الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس، إسلام سليماني.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري يلعب في أمم أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا.