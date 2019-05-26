المغربي مروان الشماخ يعتزل كرة القدم

أعلن المهاجم المغربي مروان الشماخ اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، اليوم الأحد، عن 35 عامًا.

مروان الشماخ، اللاعب الدولي المغربي السابق، والمحترف سابقًا في العديد من الأندية الفرنسية والإنجليزية، أبرزها بوردو الفرنسي وآرسنال الإنجليزي، اليوم الأحد، أعلن رسميًا، اعتزال لعب الكرة عن سن يناهز 35 سنة.

وقال مروان الشماخ، في حوار مع شبكة قنوات “ beINSPORTS“ باللغة الفرنسية: ”ابتعدت عن كرة القدم لمدة سنتين كاملتين، لقد رغبت في ذلك من أجل التقرب أكثر من عائلتي، يمكنني أن أقول اليوم إنني قد ابتعدت نهائيًا عن كرة القدم“.

وأضاف الشماخ: ”لا أطمح في العودة حاليًا لكرة القدم، سواء كمستشار أو مدرب، ولكن أشعر حقًا بأن شيئًا ما ينقصني“.

ولعب مروان الشماخ لأندية بوردو الفرنسي، وآرسنال وكريستال بالاس، ووست هام يونايتد وكارديف سيتي في إنجلترا.

ولم يلعب الشماخ، أي مباراة، ولم يلتحق بأي ناد، منذ سنة 2016، عندما خاض آخر مباراة له مع فريق كارديف سيتي الإنجليزي، لينقطع بعدها عن عالم المستديرة.

وسجل مروان الشماخ 98 هدفًا وصنع 41 في 442 مباراة مع جميع الأندية التي مثّلها، إلى جانب تسجيل 17 هدفًا مع المغرب في 62 مباراة.