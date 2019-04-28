الصفاقسي التونسي يتخطى نهضة بركان المغربي ويقترب من نهائي الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

تقدم الصفاقسي التونسي خطوة جيدة نحو التأهل للدور النهائي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية) عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وعلى ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، افتتح علاء الدين المرزوقي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 عبر ضربة رأس رائعة.

وتكفل حمزة المثلوثي بتسجيل الهدف الثاني للفريق التونسي في الدقيقة 47 من ركلة جزاء.

وأصبح يكفي الصفاقسي الخسارة بفارق هدف وحيد أو بفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك خلال مباراة العودة، التي ستجرى الأحد المقبل، بمدينة بركان المغربية، من أجل الصعود للنهائي في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013.

في المقابل، بات يتعين على نهضة بركان الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لمواصلة مسيرته في البطولة والاحتفاظ بحلمه بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي الفائز في تلك المواجهة بالنهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي.