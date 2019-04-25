تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت ملاعب إسبانيا لقاءات نهاية الجولة 34 من الدوري الإسباني كما شهدت ملاعب إيطاليا ومصر والجزائر لقاءات برسم الدوريات والكؤوس المحلية نستعرض أبرز نتائجها في التقرير التالي:

الدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد سلبيا أمام خيتافي برسم الجولة 34 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى ليبقى ثالثا برصيد 65 نقطة، بينما حافظ خيتافي على مركزه الرابع بفارق المواجهات المباشرة أمام إشبيلية.

وحقق إشبيلية فوزا كبيرا على رايو فاليكانو 5-0 ليرفع رصيده إلى 55 نقطة وهو نفس رصيد خيتافي لكنه ظل في المركز الخامس، بينما تأزمت وضعية رايو في المركز الأخير بـ28 نقطة وعلى بعد 7 نقاط من مركز البقاء.

كما حقق فياريال فوزا مهما على ريال سوسيداد 1-0 ليخطو بقوة نحو ضمان البقاء حيث رفع رصيده للنقطة 39 في المركز 14.

الدوري المصري الممتاز

صعد النادي الأهلي للمركز الثاني في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بفوزه على المصري البور سعيدي 2-0 في لقاء مؤجل عن الجولة 19 ليرفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الثالث ونقطتين عن المتصدر بيراميذز الذي لعب لقاءين أكثر.

وحقق وادي دجلة خطوة جيدة للهروب من صراع البقاء بالفوز على الإسماعيلي 3-0 برسم الجولة 30.

كأس إيطاليا

بلغ أتلانتا نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على فيورنتينا 2-1 في لقاء الإياب وكان الفريقان تعادلا ذهابا 3-3.

وسيواجه الفريق الذي يعتبر مفاجأة الموسم في إيطاليا فريق لاتسيو في النهائي.

كأس الجزائر

تأهل شباب بجاية لنهائي كأس الجزائر رغم خسارته إيابا أمام وفاق سطيف 1-0 لفوزه ذهابا في أرض منافسه 2-1.

وسيواجه شباب بجاية فريق شباب رياضي بلوزداد الذي بلغ النهائي على حساب النادي القسطنطيني.