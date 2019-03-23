رسميًا.. ليونيل ميسي يغيب عن مباراة الأرجنتين والمغرب

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إصابة النجم والقائد ليونيل ميسي والمهاجم لاوتاري مارتينيز في مواجهة فنزويلا الودية التي جرت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وانتهت بخسارة منتخب التانغو 1/3.

وبحسب الاتحاد الأرجنتيني، فإن نجم برشلونة يعاني من ألم في منطقة العانة الثنائية، وهي المنطقة التي كان يعاني منها إثر إصابة سابقة.

بينما يعاني مهاجم إنتر ميلان من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين في الفخذ اليسرى.

وبحسب البيان الطبي، فإن اللاعبين مرشحان للغياب عن المباراة الودية التي تجمع المنتخب الأرجنتيني بالمغرب، الثلاثاء، في طنجة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ليونيل ميسي سيعود لبرشلونة، صباح السبت، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج.

وتشكل الإصابة الجديدة ضربة لبرشلونة، خاصة أنها في نفس مكان الإصابة السابقة، وهو ما قد يجعل النجم الأول للفريق يغيب لفترة عن الملاعب.