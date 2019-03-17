مدرب منتخب المغرب يستدعي وليد الكرتي لاعب الوداد بدلًا من أمين حارث المصاب

ضم الفرنسي إيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي، لتشكيلة الفريق بدلًا من أمين حارث، لاعب شالكه الألماني؛ استعدادًا لمباراة مالاوي، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام في مصر هذا العام.

وأوضح الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن حارث سيغيب عن المعسكر الإعدادي للمنتخب والذي سيسبق مباراة مالاوي؛ بسبب الإصابة، رغم أن اللاعب استبعد في السابق لأسباب تأديبية.

ويعيش الكرتي حالة من السعادة؛ عقب فوز فريقه الوداد البيضاوي 1-صفر على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، ليتأهل وصيف بطل دوري المغرب للدور التالي في صدارة المجموعة الأولى.

وباستدعاء وليد الكرتي، ارتفع عدد اللاعبين المحليين بتشكيلة المنتخب المغربي إلى سبعة، وهم: ثلاثي الوداد البيضاوي المؤلف من الحارس رضا التكناوتي والمهاجم إسماعيل الحداد والكرتي، إضافة لثلاثي الرجاء الرياضي بدر بانون وزكريا حدراف وعبدالإله الحافيظي، ومدافع حسنية أغادير عبدالكريم باعدي.

وينطلق المعسكر الإعدادي لمنتخب المغرب، الذي ضمن التأهل للنهائيات بالفعل، غدًا الإثنين، بالملعب الملحق باستاد مولاي عبدالله بالرباط، قبل أن يسافر 18 لاعبًا مساء يوم الأربعاء المقبل، إلى مالاوي؛ لمواجهة منتخب الأخير بعدها بيومين.

وسيظل 15 لاعبًا أساسيًا في معسكر مغلق، قبل السفر يوم السبت المقبل إلى مدينة طنجة، التي سيستضيف ملعبها الكبير مساء يوم الثلاثاء 26 مارس مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين.