ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز بيترو أتلتيكو على نصر حسين داي (صورة)

حقق بيترو أتلتيكو الأنغولي فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على نادي نصر حسين داي الجزائري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

ورفع الفوز رصيد بيترو أتلتيكو إلى 7 نقاط في الصدارة مع نصر حسين داي، في حين تراجع الزمالك إلى ذيل الترتيب، ويحتل غورماهيا المركز الثالث بـ 6 نقاط.

وفي وقت لاحق، يلعب الزمالك مع غورماهيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وحال نجح الزمالك في تحقيق الفوز، فإنه سيرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، في حين أن التعادل يرفع رصيده إلى 6 نقاط، وحال خسارة الزمالك فإنه سيظل في ذيل الترتيب، في حين يرفع الفوز رصيد غورماهيا إلى 9 نقاط في الصدارة.