الاتحاد المغربي يعاقب نادي الرجاء بخوض أربع مباريات بدون جمهور بسبب الشغب

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس نادي الرجاء البيضاوي بخوض أربع مباريات بدون جمهور، وغرمته ماليًا وأمرته بإصلاح تلفيات في ملعب احتضن مباراة قمة أمام مستضيفه الجيش الملكي أمس الأربعاء.

وخسر الرجاء 2-1 في الوقت القاتل أمام عشرة من لاعبي غريمه الجيش الملكي ليشتعل الصراع على المركز الثاني في دوري المحترفين المغربي.

وقالت لجنة الانضباط في بيان إنها عاقبت الرجاء بغرامة قدرها 105 آلاف درهم (نحو 11 ألف دولار) مع ”إلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب“ لإشعال جماهيره الألعاب النارية وإلقائها داخل الملعب مع ”اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات“.

ونال الرجاء غرامة إضافية قدرها 4000 درهم بسبب حصول لاعبيه على أربعة إنذارات.

وعاقبت لجنة الانضباط الجيش الملكي بخوض مباراتين بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 110 آلاف درهم لإشعال جماهيره الألعاب النارية وإلقائها داخل الملعب أكثر من مرة ورفع لافتات مسيئة.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت 25 من مشجعي الرجاء بعد اتهامهم ”برمي كراسي وعصي وحجارة على رجال الأمن الذين أصيب منهم قرابة 13 فردًا“.

ويبقى الرجاء في المركز الثاني برصيد 28 نقطة لكن الجيش الملكي قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة وصعد للمركز الثالث، ويتصدر الوداد البيضاوي الدوري برصيد 45 نقطة.