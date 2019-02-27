أزمة جديدة تهدد بإلغاء مباراة كأس السوبر التونسي في قطر.. تعرّف عليها

أصبح يتعيّن على الاتحاد التونسي لكرة القدم، البحث عن فريق آخر لتعويض النادي الأفريقي، الذي انسحب من المشاركة في مباراة السوبر ضد غريمه الترجي.

وكان الاتحاد التونسي منح الفريقين مهلة انتهت، أمس الأول الإثنين، لتأكيد المشاركة في المباراة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي حين أكد الترجي حامل لقب الدوري العام الماضي مشاركته، فإن النادي الأفريقي (المتوَّج بالكأس) لم يخطر الاتحاد بمشاركته في الفترة المحددة، ما يعني انسحابه من المباراة.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء:“تبعًا للفترة التي حددها المكتب الجامعي (الاتحاد)، أكد الترجي الرياضي التونسي مشاركته في كأس السوبر، فيما لم يؤكد النادي الأفريقي ذلك“، وسينبغي على الاتحاد في هذه الحالة البحث عن فريق معوض للنادي الأفريقي.

وتفرض اللوائح الاتجاه لتعويضه بفريق النجم الساحلي، الذي خاض نهائي كأس تونس ضد الأفريقي العام الماضي.

وفي حال رفض النجم المشاركة، فإن الخيار الآخر يكون النادي البنزرتي أو فريق مستقبل قابس اللذين خاضا الدور قبل النهائي لمسابقة كأس تونس العام الماضي.

ويحظى البنزرتي بالأولية لأن ترتيبه أفضل في مسابقة الدوري العام الماضي.

وكانت مباراة السوبر مقررة يوم 24 من الشهر الجاري، لكن اتحاد الكرة القطري طلب تأجيلها إلى وقت لاحق، والتعهد بتنظيمها.

وأثير الجدل حول المباراة في البداية بسبب لافتة تسويقية للشركة القطرية المنظمة والتي أدرجت سهوًا علم تركيا بدلًا من علم تونس، كما احتج النادي الأفريقي على تعيين الحكم التونسي يوسف السرايري لإدارة المباراة بدعوى ارتكابه لأخطاء في مباريات سابقة بحق النادي.

وانسحب الأفريقي من المسابقة بعد أن رفض الاتحاد التونسي تغيير طاقم تحكيم المباراة.