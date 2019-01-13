موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

في مواجهة نارية، يصطدم الزمالك المصري بنظيره اتحاد طنجة المغربى، على ملعب ابن بطوطة، في ذهاب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

ويسعى الفريق الأبيض خلال المباراة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة العودة والتأهل إلى مرحلة المجموعات؛ من أجل المنافسة على اللقب القاري الذي لم يسبق أن فاز به الفريق من قبل.

اتحاد طنجة يعد سابع الأندية المغربية التي تواجه الزمالك حيث سيكون لقاء اليوم، هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، وسبق أن التقى الأبيض مع 6 أندية مغربية هي الوداد والجيش الملكي والرجاء والمكناسي والفتح الرباطي والمغرب الفاسي.

يطمح الزمالك في استغلال الحالة الفنية المرتفعة للاعبيه بعدما استطاعوا تحقيق 9 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري المصري، وذلك لتحقيق الفوز على اتحاد طنجة، من أجل تعويض الجماهير البيضاء، الخروج المبكر من الكونفدرالية في النسخة الماضية، بعدما ودع منافساتها من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي.

في المقابل، يتسلح نادي اتحاد طنجة، بالحضور الجماهيري في المغرب، لتسهيل مهمته في مباراة العودة التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم 19 من شهر يناير الجاري، ويحاول الفريق المغربي تجاوز العقبة الأخيرة التي تعرض لها قبل استضافته للزمالك، بعدما تعرض للخسارة من نظيره نهضة بركان، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المغربي، الإثنين الماضي ليستمر في المركز الـ11 ورصيده 14 نقطة بعد خوضه لـ13 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وأعلنت شبكة قنوات ON المصرية، إذاعة مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربى ضمن مباريات “ذهاب دور الـ 32 الثاني” من كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، على قناة أون سبورت، كما أعلنت قناة “الرياضية” المغربية بث المباراة على الهواء مباشرة.