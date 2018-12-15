مباراة العين والترجي.. حسين الشحات يستفز لاعبي الفريق التونسي بهذه الحركة (فيديو)

اشتبك مدافعو الترجي التونسي مع اللاعب المصري حسين الشحات مهاجم نادي العين الإماراتي، خلال مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز “الزعيم”. بثلاثية نظيفة.

وبدأ الاحتكاك في الدقيقة 92 عندما رفع الشحات يده بإشارة للرقم 3 وهو عدد الأهداف التي سجلها العين في شباك الترجي، ما استفز لاعبي الفريق التونسي، وحاولوا الاحتكاك معه حتى تدخل حكم المباراة وفض الاشتباك.

احتكاك بين النجم المصري ولاعبي الترجي التونسي!#ClubWC pic.twitter.com/V6cPyCOXn3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

كما اختار الفيفا الشحات أفضل لاعب في المباراة، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” يختار اللاعب حسين الشحات أفضل لاعب في المباراة ???????????? #نادي_العين @husseinelshahat pic.twitter.com/HCtmBbxUgR — Al Ain FC (@alainfcae) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وضرب العين بطل الإمارات موعدًا مع ريفر بليت الأرجنتيني في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوز ساحق 3-صفر على الترجي التونسي بطل افريقيا في ملعب هزاع بن زايد اليوم السبت.

وافتتح العين، صاحب الأرض والضيافة، التسجيل بعد دقيقتين من البداية عبر ضربة رأس من محمد أحمد قبل أن يعزز المصري حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 16 إثر هجمة مرتدة راوغ خلالها مدافعين اثنين من الترجي وسدد الكرة في شباك معز بن شريفية حارس الضيوف من مدى قريب.

واختتم بندر الأحبابي ثلاثية العين بعد مرور ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز تابعها في شباك بن شريفية.

وسيلتقي العين مع ريفر بليت بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل بينما سيلعب الترجي مع وادي الحجارة المكسيكي على المركز الخامس في اليوم ذاته.