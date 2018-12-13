رسميًا.. تعيين الفرنسي آلان جيريس مدربًا جديدًا للمنتخب التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين الفرنسي آلان جيريس مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني بعقد لمدة عام ونصف العام مع إمكانية تمديد ارتباطهما لفترة إضافية.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن المدرب الفرنسي سيتولَّى المسؤولية اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني خلفًا لفوزي البنزرتي الذي أُقيل في أكتوبر /تشرين الأول بعد ثلاث مباريات فقط في المنصب قاد خلالها تونس للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف الاتحاد المحلي:”العقد سيمتد من أول يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020″ مضيفًا أنه سيتم غدًا الجمعة تقديم المدرب للصحفيين ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي.

وكان البنزرتي عُيّن مدربًا لتونس عقب رحيل نبيل معلول بعد أن قاد المنتخب التونسي في كأس العالم في روسيا في الصيف.

وسبق لجيريس (66 عامًا) قيادة منتخبات: الجابون، ومالي، والسنغال.

كما تولّى جيريس أيضًا تدريب أندية: تولوز، وباريس سان جيرمان في فرنسا، والجيش الملكي المغربي.

وسيتولَّى جيريس تدريب تونس خلفًا للثنائي ماهر الكنزاري ومراد العقبي اللذين تولَّيا المسؤولية مؤقتًا عقب الإقالة المفاجئة للبنزرتي.