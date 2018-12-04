أهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. 1/1 (فيديو)

تقدم حمزة بنوح بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي السعودي، في إطار مباريات إياب دور الـ 16 من بطولة زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على استاد الجوهرة المشعة.

وتلقى حمزة بنوح تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء؛ ليسددها قوية بيسراه في الدقيقة 17.

وعادل سعيد المولد النتيجة للأهلي بهدف في الدقيقة 49.

وكانت مباراة الذهاب في الجزائر قد انتهت بفوز الأهلي 1/0، ما يجعل مباراة الإياب غاية في الإثارة.

يشار إلى أن أندية الهلال السعودي، والاتحاد السكندري المصري، ومولودية الجزائر الجزائري، والوصل الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، قد صعدت إلى دور الـ 8.