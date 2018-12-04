أهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. 1/1 (فيديو)

تقدم حمزة بنوح بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي السعودي، في إطار مباريات إياب دور الـ 16 من بطولة زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على استاد الجوهرة المشعة.
وتلقى حمزة بنوح تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء؛ ليسددها قوية بيسراه في الدقيقة 17.
وعادل سعيد المولد النتيجة للأهلي بهدف في الدقيقة 49.
وكانت مباراة الذهاب في الجزائر قد انتهت بفوز الأهلي 1/0، ما يجعل مباراة الإياب غاية في الإثارة.
يشار إلى أن أندية الهلال السعودي، والاتحاد السكندري المصري، ومولودية الجزائر الجزائري، والوصل الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، قد صعدت إلى دور الـ 8.
حمزة بانوح يخطف الهدف الأول لـ #وفاق_سطيف أمام #الأهلي السعودي ليشعل اللقاء مبكراً#الأهلي_وفاق_سطيف #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/3A7dEGBbvi
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
المولد يستفيد من عرضية عبد الشافي ويسجل هدف #الأهلي الأول ليعادل النتيجة أمام #وفاق_سطيف#الأهلي_وفاق_سطيف #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/H22ou2SzdN
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ ديسمبر ٢٠١٨