تونس تعلن تشكيلة مبدئية خالية من لاعبي الترجي والنجم قبل مواجهة مصر

وجه ماهر الكنزاري، مدرب منتخب تونس، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى 21 لاعبًا ضمن تشكيلة مبدئية، استعدادًا لمواجهة مصر بتصفيات كأس أمم أفريقيا، ليس من بينهم أي لاعب من الترجي والنجم الساحلي.

وتستعد تونس لمواجهة مصر على استاد برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، في 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وسيسعى المنتخبان اللذان ضمنا التأهل للنهائيات، في وقت سابق، إلى حسم الصدارة، حيث تحتل تونس المركز الأول برصيد 12 نقطة، متقدمة بثلاث نقاط على مصر.

وشهدت التشكيلة وجود حارس المرمى معز حسن الذي يلعب في نيس الفرنسي، بعد تعافيه من إصابة في الكتف مني بها مع منتخب تونس في نهائيات كأس العالم بروسيا، الصيف الماضي، وسليمان كشك ظهير أيسر سانت جالن السويسري، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

واستدعى الكنزاري الذي يتولى مهمة تدريب تونس مؤقتًا؛ بعد إقالة فوزي البنزرتي، لأول مرة محمد دراقر لاعب بادربورن الألماني وعلي العابدي ظهير أيسر الأفريقي ووليد القروي مدافع الصفاقسي.

وينشغل الترجي بمواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، بينما يستعد النجم الساحلي لاستضافة الوداد المغربي بكأس العرب للأندية الأبطال.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم، إنه سيتم إضافة لاعبين من الترجي والنجم الساحلي بعد خوض مباراتيهما الحاسمتين.

وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي:

حراس مرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ومعز حسن (نيس الفرنسي).

مدافعون: سليمان كشك (سانت جالن السويسري) وعلي العابدي (الأفريقي) وديلان برون (جنت البلجيكي) ووليد القروي وحمزة المثلوثي (الصفاقسي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) وحمدي النقاز (الزمالك المصري) وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وأسامة الحدادي (ديغون الفرنسي).

لاعبو الوسط: نعيم السليطي (ديغون الفرنسي)، سيف الدين الخاوي (كاين الفرنسي) ووهبي الخزري (سانت إيتيين الفرنسي) وفرجاني ساسي (الزمالك المصري) وإلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي) ومحمد دراقر (بادربورن الألماني) وبلال السعيداني (البنزرتي).

مهاجمون: فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) وفراس شواط (الصفاقسي).