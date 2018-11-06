قائمة منتخب المغرب لمباراة الكاميرون تشهد عودة بنعطية

أعاد الفرنسي إيرفي رينار مدرب المغرب القائد المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، بعد غيابه عن آخر أربع مباريات رسمية، ليقود “أسود الأطلس” أمام الكاميرون بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، خلال الشهر الجاري.

وكان بنعطية غاب عن مواجهة إسبانيا في ختام مسيرة المغرب في كأس العالم 2018 في روسيا، بعد خلاف مع أحد أفراد الجهاز الفني، ثم غاب أيضًا عن مباراة مالاوي ومباراتي جزر القمر بتصفيات أفريقيا؛ بسبب رغبته في استعادة موقعه في يوفنتوس، بعدما أصبح بديلًا.

وعاد سفيان بوفال مهاجم ليغانيس الإسباني أيضًا إلى تشكيلة المغرب، قبل مواجهة الكاميرون في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وشهدت التشكيلة عودة أمين حارث لاعب شالكه الألماني، بعد تعافيه من الإصابة، وانضمام أسامة إدريسي لاعب ألكمار الهولندي لأول مرة.

وتقلص عدد لاعبي الدوري المغربي في التشكيلة، المكونة من 26 لاعبًا، إلى ثلاثة لاعبين إضافة إلى استمرار مبارك بوصوفة رغم عدم ارتباطه بأي فريق.

وتتصدر الكاميرون المجموعة الثانية قبل جولتين من نهاية التصفيات بثماني نقاط، وتتقدم بنقطة واحدة على المغرب، بينما تملك مالاوي أربع نقاط، وجزر القمر نقطتين.

وضمنت الكاميرون المشاركة؛ لأنها مستضيفة كأس الأمم المقبلة، لذا يصعد معها صاحب المركز الثاني إن ظلت في الصدارة، أو يتأهل المتصدر فقط إن تراجعت في الترتيب.

وجاءت تشكيلة المغرب على النحو التالي:

حراس مرمى: منير المحمدي (ملقة الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).

مدافعون: المهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، مروان داكوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي)، نبيل درار (فناربخشه التركي)، أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني)، مروان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أشرف داري (الوداد البيضاوي)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي)، وليد الحجام (أميان الفرنسي).

لاعبو الوسط: كريم الأحمدي (الاتحاد السعودي)، يوسف آيت بناصر (موناكو)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، مبارك بوصوفة (بدون فريق)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، أمين حارث (شالكه الألماني).

مهاجمون: نور الدين امرابط (النصر السعودي)، خالد بوطيب (مالطيا سبور التركي)، يوسف نصيري (ليجانيس الإسباني)، أيوب الكعبي (هيبي سي.إف.إف.سي الصيني)، وليد أزارو (الأهلي المصري)، عبدالإله الحافيظي (الرجاء البيضاوي)، أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي).