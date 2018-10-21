الصفاقسي يحسم القمة أمام الأفريقي وينفرد بصدارة ترتيب الدوري التونسي (فيديو)

واصل المهاجم فراس شواط هز الشباك بهدفه في فوز الصفاقسي 2-صفر على ضيفه الأفريقي، ليقود فريقه للانفراد بصدارة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكسر المهاجم المتألق شواط مصيدة التسلل قبل أن يضع الكرة في المرمى، أعلى رأس سيف الشرفي حارس مرمى الأفريقي في الدقيقة 33.

وأضاف المهاجم علاء الدين المرزوقي الهدف الثاني للصفاقسي بعد تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرةء ليحسم القمة لفريقه على حساب الأفريقي المتعثر.

وانفرد الصفاقسي، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، بصدارة الترتيب برصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات، مستفيدًا من تعثر البنزرتي والملعب التونسي.

وسيطر الصفاقسي على المباراة قبل أن يضعه شواط، الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في صدارة قائمة هدافي المسابقة، في المقدمة.

وكاد شواط، الذي بدأ مسيرته مع منتخب تونس بشكل رائع عندما سجل هدفين في الفوز 2-1 على النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الأسبوع الماضي، أن يعزز النتيجة عندما أرسل تسديدة أنقذها حارس الأفريقي بصعوبة قبل ربع ساعة من النهاية.

وتابع المرزوقي كرة مرتدة من ركلة جزاء ووضعها في الشباك ليعزز فوز الصفاقسي.

وقال شواط عقب المباراة “أعمل بجدية لمواصلة تسجيل الأهداف.، كان الأفريقي يبحث عن الانتصار لمداواة جراحه، لكن قدمنا أداء قويًا وحققنا انتصارًا مهمًا”.

وتعرض الأفريقي للخسارة الثانية على التوالي، والثالثة في خمس مباريات ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز 12 بين 14 فريقًا.

وواصل الأفريقي بدايته المتواضعة رغم تغيير جهازه الفني بتعيين شهاب الليلي، بدلًا من البلجيكي جوزيه ريجا.

وواصل هجوم الأفريقي غيابه عن هز الشباك، حيث لم يسجل الفريق سوى هدفين في خمس مباريات أحرزهما المدافع سيف الدين الجزيري.